В Пермском крае судебный пристав переоделся в газовика, чтобы попасть в квартиру алиментщика

СЕГОДНЯ 13:25 2019-02-04T13:25:46+03:00

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Житель Краснокамска не платил алименты и скрывался от судебных приставов. Он не открывал двери и не пускал никого в квартиру. Для того, чтобы встретиться с неплательщиком инспектору пришлось пойти на хитрость и сменить форменное обмундирование на спецодежду работника газовой службы.

Судебный пристав узнал, что в доме, где живет алиментщик, будет проводиться плановая проверка газового оборудования.

- Сотрудник ведомства обратился к газовикам с просьбой оказать содействие и выманить должника из укрытия, - рассказали в службе судебных приставов. - Узнав о том, что речь идет о защите прав несовершеннолетнего, они с готовностью согласились и предоставили свою спецодежду. Инспектор позвонил в квартиру алиментщика. Тот, зная о проводимом мероприятии, с готовностью распахнул дверь и гостеприимно пригласил специалистов пройти на кухню. Пока настоящие газовики осуществляли проверку оборудования, судебный пристав предъявил служебное удостоверение обескураженному неплательщику.

Работник службы судебных приставов наложил арест на плазменный телевизор, а сам алиментщик был принудительно доставлен отдел судебных приставов, где в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении. Мужчине, который задолжал 350 тысяч рублей, назначено наказание в виде 80 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU