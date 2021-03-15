«Уходили хирурги, врачи скорой, педиатры, медсестры». Министр здравоохранения Прикамья опубликовала трогательный пост, посвященный году борьбы с COVID-19

Министр здравоохранения Анастасия Крутень опубликовала пост, посвященный году борьбы с коронавирусом. Фото: минздрав.

13 марта исполнился год с того дня, как в Пермском крае был зарегистрирован первый заболевший коронавирусом. С тех пор только по официальным данным тяжелой болезнью переболели почти 50 тысяч пермяков.

Тому, как прошел этот год, посвятила трогательный пост в Instagram министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень. Далее мы публикуем его полностью.

«Год назад в Перми был зарегистрирован первый случай Covid-19.

Многие медики - и я в их числе – вначале не осознавали серьезности проблемы, считали, что новая инфекция – что-то вроде гриппа, а его лечить мы умеем. Все оказалось не так. К медицинскому сообществу быстро пришло понимание: мир столкнулся с настоящей бедой, и справиться мы с ней сможем тоже только всем миром.

31 марта был объявлен карантин, и это правильно – в Прикамье прирост заболевших был низким. В это время Минздрав региона приступил к перепрофилированию стационаров для лечения пациентов с коронавирусом: мощностей инфекционных больниц не хватало.

Я тогда как главврач многопрофильной клиники занималась организацией «ковидного» стационара. В первые месяцы пандемии мы, медики, со многим вещами столкнулись впервые: чем лечить? Как спасти? Как уберечь коллег, идущих в «красную» зону? Какие СИЗы надежнее? И очень тяжелые разговоры с родными пациентов, которых теперь нельзя навещать, ухаживать.

Уходили из жизни молодые и пожилые. Не только из-за короны. Плановая помощь оказывалась не в полном объеме: отделения даже в «чистых» клиниках закрывали на карантин. Уходили наши товарищи – хирурги, врачи скорой, педиатры, медсестры. А их коллеги по-прежнему шли на работу, и, рискуя жизнью, лечили людей…

4500 коек в городах Прикамья были перепрофилированы для лечения больных Covid-19. Осенью почти все они были заполнены. Сейчас ситуация постепенно меняется. На сегодня к прежнему режиму вернулись 2436 коек. Пациенты получают плановое лечение, в том числе оперативное, которого они ждали несколько месяцев.

Нас многому научил этот год. Время анализа – все ли мы, организаторы здравоохранения, сделали правильно, и можно ли было сделать лучше – оно еще впереди. Мы видим, что граждане наши стали более сознательными, соблюдают масочный режим. Благодарю их за это. Но главные слова признательности я хочу адресовать коллегам, и сейчас стоящим на переднем крае борьбы с болезнью. В поликлинике и стационаре, в службе 03 и ковидной бригаде – везде ваш труд – это каждодневный подвиг. Спасибо вам за него!»

Напомним, накануне «Комсомолка» опубликовала большой материал, посвященный году борьбы с коронавирусом, основанный на воспоминаниях врачей и эпидемиологов. Прочитать его можно здесь.

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