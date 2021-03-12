«Я на крыше». В Пермском крае восьмиклассник разбился насмерть, упав с шестиэтажки

По факту произошедшего следователи проводят проверку.
Фото: архив "КП"
Ночью, 12 марта, в сугробе одного из домов в Березниках нашли тело 14-летнего школьника. Как оказалось, подросток упал с крыши шестиэтажного дома.
Директор школы, где учился погибший, рассказала, что мальчик был спокойным, улыбчивым и доброжелательным.
- Глеб (имя изменено – Ред.) заканчивал восьмой класс, - рассказывает директор. - В учебе был середнячком. С одноклассниками у него были хорошие отношения. О случившемся нам рассказали полицейские. Около часа ночи инспектор позвонила классному руководителю Глеба и сообщила о трагедии.
Родители одноклассников Глеба рассказывают, что в тот день ребята звали его гулять, но он отказался.
- Сказал, что хочет побыть один, - рассказывает мать одного из одноклассников Глеба. - А ночью скинул в чат одноклассников голосовое сообщение со словами: «Я на крыше». Когда потом ребята ему позвонили, телефон был уже недоступен.
В пресс-службе СУ СКР по Пермском краю сообщили, что по факту произошедшего проводят проверку.
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