Коронавирус в Перми, последние новости на 8 марта 2021 года: кафе и ресторанам разрешили работать по ночам

Власти Прикамья частично сняли коронавирусные ограничения с 7 марта. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Прикамья частично сняли коронавирусные ограничения. С 7 марта Оперштаб разрешил работать барам, кафе и ресторанам без ограничений во времени. Напомним, до этого общепиту было запрещено работать с 1.00 ночи до 6.00 утра. Рекомендации Роспотребнадзора продолжают действовать. Остается обязательная расстановка столов в 1.5 метрах друг от друга, работа персонала в масках и перчатках. Под запретом остается проведение корпоративов, банкетов, дней рождений и других торжеств.

По-прежнему сохраняется режим самоизоляции для людей старше 65 лет, которые находятся в группе риска. Его продлили на две недели до 21 марта.

Под запретом остаются проведение дискотек, развлекательных, досуговых и культурно-массовых мероприятий, тех, где возможно большое скопление людей. Указ об этом подписан губернатором Пермского края Дмитрием Махониным 5 марта.

Что касается статистики по заболевшим коронавирусом, число выявленных случаев в регионе продолжает постепенно снижаться. В Прикамье за сутки вирус обнаружили у 159 человек. Большая часть заболевших проходят лечение на дому, в больницы определили только 42 пациента. Среди заболевших 8 детей.

Фото: Оперштаб

Коронавирусную инфекцию выявили в 26 территориях. В Роспотребнадзоре назвали лидеров по числу заболевших.

Больше всего жителей с коронавирусом в Перми – 60. На втором месте – Чернушинский городской округ, там обнаружено 14 заболевших. Третье место у Краснокамского городского округа - 12 человек.

Общее число выявленных случаев с начала пандемии в Пермском крае достигло 48 059.

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