Снятие ограничений в Перми с 7 марта 2021 года: что изменится для жителей города

С 7 марта снимаются ограничения на работу заведений общественного питания. Фото: архив "КП"

С 7 марта 2021 года власти Перми снимают часть ограничений для организаций общепита. Указ об этом подписан губернатором региона 5 марта.

Бары, кафе и рестораны, теперь могут работать в ночное время с 1.00 ночи до 6.00 утра. Но рекомендации Роспотребнадзора по-прежнему никто не отменял. Остается обязательная расстановка столов в 1.5 метрах друг от друга, работа персонала в масках и перчатках.

До 21 марта ограничения сохраняются:

На работу тех мероприятий где возможно большое скопление людей, тесный контакт между ними, нахождение клиентов в маленьких закрытых помещениях;

Остается запрет на проведение дискотек, развлекательных, досуговых, а также культурно-массовых мероприятий.

На две недели сохраняется режим самоизоляции для людей старше 65 лет, которые находятся в группе риска.

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