Спутник V или ЭпиВакКорона: Смогут ли пермяки выбирать, какую прививку сделать

Пока антитела к ковиду имеют около 30% пермяков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Конец зимы стал переломным в ситуации с коронавирусом в Пермском крае. Количество заболевших ежедневно уменьшается на 5 - 8 человек. 2 марта их было зарегистрировано 184 против 300, что фиксировалось в декабре - январе. А у большинства тех, кто все-таки заразился COVID-19, состояние не такое тяжелое и позволяет лечиться дома.

В итоге «ковидные» койки в больницах начали перепрофилировать в мирное русло, а оперштаб стал вводить для пермяков все новые и новые послабления: открываются музеи, проводятся концерты, студенты вышли на очную учебу.

Стабилизировать ситуацию удается, в том числе и с помощью массовой вакцинации от коронавируса, которая началась в Прикамье в конце января. Как она проходит? Когда в Прикамье привезут вторую вакцину? И долго ли нам ждать окончания пандемии? На эти и другие вопросы «Комсомолке» ответили в краевом Минздраве.

Сколько человек уже поставили привику?

- Первым компонентом «Спутник V» привиты 47 864 жителя Прикамья. 12 485 человек полностью завершили курс иммунизации, - сообщили в пресс-службе Минздрава Пермского края. - Рекордной стала прошедшая неделя, когда первую прививку сделали 12 800 человек, вторую - 3 160. Активно вакцинируются медики, пожилые люди, которые входят в группу риска, и сотрудники крупных промышленных предприятий региона.

Можно ли делать прививку, если человек переболел?

- Привиться от коронавируса может любой житель региона, не болевший COVID-19 в течение последних шести месяцев и не имеющий противопоказаний. Специалисты Минздрава следят за тем, чтобы на всю поставленную в медучреждения вакцину была открыта запись.

Когда привезут вакцину из Новосибирска?

- Всего на территорию Пермского края поступило 70 662 комплекта вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции, - рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) главный внештатный эпидемиолог Пермского края Вадислав Семериков. - Темпы вакцинации наращиваются, и в марте количество поступившей вакцины будет увеличено в два раза - до 150 тысяч доз. Причем 40% будет завезено «ЭпиВакКороны» от новосибирского центра «Вектор». Это позволит организовать широкую иммунизацию выездного характера. Ведь условия хранения «ЭпиВакКороны» от +2…+8 градусов. И для этого не нужны специальные фармацевтические холодильники, а может подойти и обычное бытовое холодильное оборудование. Далее во второй половине года подойдет и третья вакцина от коронавируса «КовиВак» от Центра Чумакова.

Можно ли выбрать вакцину?

- Да, в этом вопросе выбор останется за пациентом. Врач при осмотре проинформирует его об обеих вакцинах и предложит остановиться на первой или второй. При выборе вакцины пациенту нужно знать, что обе они взаимозаменяемы, обладают высокой эффективностью («Спутник V» - 91,6%, «ЭпиВакКорона» - 92%) и высоким профилем безопасности. Причем, если ранее в СМИ проходила информация, что «ЭпиВакКорону» нужно вводить однократно, то это не так. Она тоже требует двукратного введения с разницей в 21 день.

Статистика по заболевшим уверенно снижается. Когда закончится пандемия?

- В настоящий момент мы видим снижение уровня заболеваемости ОРВИ в целом, включая и коронавирусную инфекцию. И это хорошее время, чтобы защитить себя на период отпусков и для того, чтобы не ухудшить ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в летнее время. Пока резко снизить количество заболевших и полностью прийти к нулю мы не можем, у нас недостаточно иммунной прослойки. Сейчас около 31% населения края имеют антитела к коронавирусу. К ним нужно добавить около 30% привитого населения, и тогда ситуация стабилизируется. Пока двукратную иммунизацию получили около 12,5 тысячи человек. Это еще очень мало для окончания эпидемии. Надеемся, что мы проведем вакцинацию положенных 30% населения к июлю - августу 2021 года.