Юрист рассказал, может ли 16-летний подросток, которого подозревают в убийстве матери, отца и сестры, избежать тюрьмы

Дом, где произошло тройное убийство.

16-летний подросток из поселка Октябрьский, которого вчера доставили в Пермь из Екатеринбурга, написал чистосердечное признание в том, что он убил своих родных – 12-летнюю сестренку, мать и отца. Это преступление было совершено с особой жестокостью. Но подозреваемый – несовершеннолетний. Сможет ли он избежать наказания? Вот мнение нашего эксперта.

- Начнем с того, что несовершеннолетние лица отбывают наказание не в тюрьмах, а в воспитательных колониях. По сути, конечно, это почти как «взрослая» зона, но все же со своими особенностями. По большому счету, подросток может избежать заключения лишь в том случае, если судебные психиатры заключат, что на момент совершения общественно опасного деяния он был невменяем. В том же случае, если эксперты сочтут его психически здоровым, то, скорее всего, учитывая особую жестокость убийства, суд назначит максимальную меру наказания – десять лет лишения свободы. Рассматривать дело будет единолично судья краевого суда. Поскольку законные представители мертвы, они будут заменены педагогом. А в остальном процесс ничем не будет отличаться от «взрослого», обычного, - рассказал «КП» пермский юрист.

Напомним, утром 3 марта в доме на улице Интернациональная в поселке Октябрьский Пермского края обнаружили тела трех человек.

Сначала следователи предположили, что преступление совершил глава семейства, жестоко расправившись с 16-летним сыном, 12-летней дочерью и 41-летней женой. Его объявили в розыск. На дорогах, ведущих из поселка, расставили вооруженные патрули.

И только ближе к вечеру эксперты-криминалисты определили, что тот, кого ищут, мертв. И тогда ориентировку изменили – стали разыскивать 16-летнего подростка. Вечером его задержали в соседнем Екатеринбурге, куда он смог добраться на попутной машине. Парня этапировали в Пермь, и он дал признательные показания, почти поминутно сообщив, когда он убил свою сестренку и родителей. Затем его перевезли в Октябрьский, где должны избрать меру пресечения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Появилось видео допроса 16-летнего подростка: «Родителей и сестру убил из-за психологической травмы»

Школьник по минутам рассказал, как совершал чудовищные преступления (подробнее…)

Зарубил топором родителей и сестру: 16-летний подросток из Пермского края написал чистосердечное признание

Он рассказал, что совершил убийство из-за нежелания ходить в школу (подробнее…)

Хроника тройного убийства в Прикамье: что происходило в доме, где погибла вся семья

После расправы над своими жертвами преступник сел в такси и уехал в Екатеринбург (подробнее…)

Нашли тело отца, а не сына: убийцей семьи в Пермском крае может оказаться 16-летний подросток

Ранее правоохранители считали, что парня тоже зарубили (подробнее)