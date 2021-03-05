Уничтожает бактерии: пермский бренд «ЧИСТО-БЫСТРО» начал выпускать дезинфицирующее средство без запаха

Фото: «ЧИСТО-БЫСТРО»

Пермская компания «ЧИСТО-БЫСТРО» представила новое дезинфицирующее средство под названием “ДС-1”. Это настоящий мастхэв как для уборки промышленных площадей, так и для домашнего использования.

Где можно использовать «ДС-1»?

С помощью «ДС-1» можно дезинфицировать свой рабочий стол, посуду, игрушки, предметы ухода за больными, медицинское оборудование (в том числе хирургические и стоматологические инструменты) и другое. Спектр его применения не ограничен.

Средство от «Чисто-Быстро» не имеет резкого запаха, поэтому отлично подойдет для промышленных предприятий и офисов, где качественная и регулярная дезинфекция просто необходима.

Кроме того, «ДС-1» не вызывает аллергии, поэтому его можно использовать в доме, где есть маленькие дети.

Фото: «ЧИСТО-БЫСТРО»

С чем может справиться средство «ДС-1»?

Средство эффективно уничтожает с поверхностей вирусы (возбудители гепатитов B, C и D) и инфекции (ВИЧ, цитомегалия, герпес), возбудители гриппа, ОРВИ, аденовирусной, ротавирусной, норовирусной инфекций, грибов рода Candida, Trichophyton. «ДС-1» может защитить даже от грамотрицательных и грамположительных бактерий.

Какие новинки есть еще?

Вместе с дезинфицирующим средством компанию «ЧИСТО-БЫСТРО» презентовала продукт «Экстра-Блеск». Это высокоэффективное чистящее средство для стекол и зеркал. “Экстра-Блеск” не только удаляет грязь, следы от пальцев рук, мыльный налет и разводы, но и придает очищаемым поверхностям сияние.

Фото: «ЧИСТО-БЫСТРО»

Где купить?

Купить товары от «ЧИСТО-БЫСТРО» можно несколькими способами.

Розничные покупатели могут заказать продукцию на Wildberries и маркетплейсе Яндекс.Маркет. Там «ДС-1» представлен в флаконах по 0,5 и 1 литру. Оптовые покупатели могут оформить заказ по телефону +7 (342) 204-45-60 или через сайт chisto-bistro.com. Они могут выбрать канистры объемом в 5 или 10 литров. Средство “Экстра-Блеск» продается в единственном объеме - 500 мл.

Wildberries: ИП Якушев ДВ, юр.адрес — Пермь, Кирова, 128а-4. ОГРН ИП 305590230400055; Я.Маркет — ЗАО Дедал, юр.адрес — Пермь, Г.Хасана, 91. ОГРН 1025900921969