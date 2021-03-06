«Купил квартиру для будущей ляльки, но все оборвалось в один миг». В Перми трагически погиб 28-летний парень

Погибший Евгений. Фото из архива семьи

23 ноября около 17.00 в Мотовилихинском районе Перми на улице Целинной произошло ДТП. 33-летний водитель «Мазда» создал помеху ВАЗу и отечественная легковушка протаранила иномарку. Машины получили серьезные повреждения, а 28-летнего водителя ВАЗа с травмой головы увезли в больницу.

Виновным в аварии признали водителя иномарки. Правоохранители также установили, что он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

«В отношении мужчины вынесено определение по делу об административном правонарушении и проведении административного расследования», - сообщали после произошедшего в ГУВД по Пермскому краю.

Но спустя пять дней водитель отечественной легковушки умер в больнице, и административное правонарушение пререквалифицировали в уголовное. Однако мама погибшего парня рассказала, что следователь постоянного оттягивала расследование дела, а потом и вовсе не усмотрела в аварии уголовной составляющей.

«Сначала следователь говорила, что заказала дорожно-транспортную экспертизу, потом, что запросила повторную судмедэкспертизу. В общем, все время пыталась отсрочить завершение уголовного дела, как будто имела в этом свой интерес, а потом и вовсе приняла решение об отказе в возбуждении уголовного дела», - возмущается Ольга.

Ольга обратилась в прокуратуру с жалобой на следователя. Прокурор постановил удовлетворить жалобу Ольги. Далее к делу подключился и сам начальник следственного отдела. Который поручил своей подчиненной отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, как незаконное и необоснованное и до 12 марта провести проверку в полном объеме и принять законное решение.

Фото предоставлено мамой погибшего Евгения

Но Ольга уже не верит, что виновный в смерти ее сына понесет заслуженное наказание. Женщине остается лишь смотреть на фотографию сына на надгробном кресте и вспоминать, каким он был и что не успел сделать.

«Женя, был сыном, мужем, братом, мужчиной с большой буквы, - сквозь слезы вспоминает Ольга. - Мы родились в Кунгуре. Он был третьим ребенком в семье, я воспитывала их одна. После окончания учебного заведения переехал в Пермь, снял квартиру, устроился на работу водителем. Стал зарабатывать, но деньги его не портили, он не курил и не пил. Часто приезжал домой в деревню, помогал по дому, в огороде. Работы он никогда не боялся. Мог и поесть приготовить, и полы помыть, огород вскопать, не боялся никакой работы любую работы. Он был добрым и отзывчивым, уважал старших, не выносил, когда обижают женщин. У него было очень много друзей. Не любил когда люди ссорятся, не терпел неправды. В Перми встретил свою будущую жену Ирину. В октябре 2019 они расписались. Через год взяли ипотеку. Он еще говорил: "Ну вот "ляльке" квартиру купили, а скоро будем начинать строить дом". Планов на жизнь было очень много. К сожалению, все оборвалось в один миг».

«Комсомольская правда» направила запрос в ГУ МВД по Пермскому краю, чтобы выяснить, на каком этапе находится расследование уголовного дела.

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