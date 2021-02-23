Утром 23 февраля в соцсетях пермяки начали публиковать праздничные поздравления С Днем Защитника Отечества. Большинство пишут не только добрые слова в адрес сильной половины человечества, но и размещают свои старые армейские фото и рассказывают о том, где им довелось проходить службу в армии.«Комсомолка» посмотрела страницы известных пермяков, собрала их в одном месте и тоже присоединяется ко всем добрым словам и поздравлениям!Экс-начальник отдела работы с налогоплательщиками УФМС России по Пермскому краю Валерий Аникин:«Не хотел писать - сколько лет прошло. 22 года как снял погоны. И все ж не утерпеть - лента сплошной флэшмоб.На фото 1971 год. Накануне присяги. Впереди 27 лет военной службы и десяток переездов по гарнизонам. Особые поздравления однокурсникам - ВКИУшникам, однополчанам. Поздравления женам, детям. Невзгоды и радости всегда пополам. Тост за всех за нас, друзья. Будем жить!Депутат Государственной Думы РФ, политик, отец четверых детей, спортсмен Алексей Бурнашов:Мое армейское фото. Здесь мне 19 лет.Председатель Пермской краевой организации Союза Журналистов России Игорь Лобанов:1987 год, Туркменская ССР, учебка в городе Мары. Воинская специальность - радиотелеграфист. То есть я знал азбуку Морзе! Выучил за три месяца. Как миленький. Почти все напевки помню до сих пор.Экс-глава города Перми, а в настоящем депутат Госдумы Игорь Шубин:С Днем защитника Отечества! Сейчас 23 февраля — праздник не только тех, кто служил и служит в армии, но и тех, кто является надежной опорой для своих близких. Это праздник отважных и сильных духом мужчин, которым есть что защищать — Родину, дом, семью, будущее.Пусть мудрость, смелость и самоотверженность будут вашими надежными союзниками во всех начинаниях. Желаю успехов и оптимизма, никогда не сдаваться обстоятельствам, верить в себя и сохранять взаимопонимание с близкими! Крепкого здоровья, счастья и всего самого доброго!Депутат ЗС от ЛДПР Александр Григоренко:С наступающим 23 февраля! Накануне 23 февраля все настоящие мужчины вспоминают свою службу в армии. Мне тоже есть, что вспомнить. Я служил сразу в двух русских армиях. В 2005 - 2006 г. в Космических войсках РФ. В 2014 - 2015 г. в народном ополчении (затем народной милиции) ЛНР.В обоих случаях пошел служить добровольно и ни разу об этом не пожалел. Потому, что армия делает из пацана мужчину, армия заставляет по-другому смотреть на мир. Армия - школа Жизни для мужчин. Так было, так есть и так будет. Как бы это многим не нравилось.С наступающим Днем Защитника Отечества, настоящие мужчины! Это наш праздник! Никто не забыт и ничто не забыто!Депутат Пермской городской Думы, политик, общественный деятель, «Лицо ГТО» Перми Василий Кузнецов:С Днем защитника Отечества, дорогие друзья!Напомним, ранее мы писали о том, что свое армейское фото опубликовал действующий губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.