«Комсомолка» продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Перми. Последние новости на 22 февраля 2021 года: в оперштабе Прикамья отмечают позитивную динамику по заболеваемости COVID-19.По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае выявлено 235 новых случаев заражения COVID-19: 45 человек проходят лечение в больницах, 190 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 45 353. Ежесуточный прирост больных составил 0,5% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,94 (на 20 февраля – 0,95).В числе 235 новых инфицированных 113 пациентов мужского пола, 122 – женского, среди заболевших 16 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 34 человека, от 30 до 49 лет – 58 человек, 58 в возрасте 50-64 и 69 человек старше 65 лет.- Ежедневно мы сообщаем вам COVID-статистику в России и регионе, - сообщили в краевом оперштабе по противодействию коронавирусу. - Хотя и наблюдается позитивная динамика, нагрузка на больницы и поликлиники остаётся высокой. Правительство направит более 49 миллиардов рублей на специальные выплаты медикам, которые помогают инфицированным больным.