Коронавирус в Перми, последние новости на 21 февраля 2021 года: в регионе продлили ограничительные меры

Роспотребнадзор сообщает, что за сутки коронавирусом заболели 52 человека старше 65 лет. Фото: архив "КП"

По последним данным за минувшие сутки ковид подтвердился еще у 240 жителей Пермского края. Общее число инфицированных в регионе теперь - 45 118. Среди заболевших по-прежнему больше женщин, чем мужчин, также инфекцию обнаружили у 17 детей. Роспотребнадзор сообщает, что за сутки коронавирусом заболели 52 человека старше 65 лет.

Инфографика: Яндекс

Новые случаи выявили в 34 территориях региона. Больше всего заболевших в Перми. В Чайковском заболели 24 человека, тройку лидеров замыкает Добрянский городской округ, там 12 случаев заражения. Из взрослого населения заболевших: от 15 до 29 лет – 22 человека, от 30 до 49 лет - 86 человек, 56 в возрасте 50-64 и 59 человек старше 65 лет.

Накануне власти региона вновь продлили ограничительные меры для старшего поколения на две недели. Решение было принято исходя из эпидситуации, связанной с коронавирусной инфекцией в регионе. По-прежнему больше всего заболевших опасной инфекцией среди людей преклонного возраста. Изменения в Указ уже внесены, меры продлены до 7 марта.

Как известно, ограничения в Прикамье действуют и на места массового скопления людей. На этот же период, до особого распоряжения оперштаба продлен запрет на работу ночных клубов, развлекательных заведений и культурно-массовых мероприятий.

Общепит пока не может работать с 01.00 до 6.00. Также под запретом остается проведение корпоративных мероприятий, банкетов, дней рождений и других торжеств.

Инфографика: оперштаб

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