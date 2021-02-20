Ограничения в связи с коронавирусом в Перми 2021: какие действуют и до какого числа

В Пермском крае власти вновь продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет еще на две недели. Решение было принято исходя из эпидситуации, связанной с коронавирусной инфекцией в регионе. По-прежнему больше всего заболевших опасной инфекцией среди людей преклонного возраста. Изменения в Указ уже внесены, меры продлены до 7 марта.Как известно, ограничения в Прикамье действуют и на места массового скопления людей. На этот же период, до особого распоряжения оперштаба продлен запрет на работу для ночных клубов, развлекательных заведений и культурно-массовых мероприятий.Общепит пока не может работать с 01.00 до 6.00. Также под запретом остается проведение корпоративных мероприятий, банкетов, дней рождений и других торжеств.Напомним, по последним данным за сутки в Пермском крае выявлено 243 новых инфицированных коронавирусной инфекцией. Всего с начала эпидемии зарегистрировано 44 878 заболевших COVID-19.Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 22 человека, от 30 до 49 лет – 86 человек, 56 в возрасте 50-64 и 59 человек старше 65 лет.