Дом, где произошел пожар и мама погибших детей. Фото: СУ СКР по пермскому краю

В небольшом селе Орда, что примерно в 100 километрах от Перми, минувшим вечером произошла страшная трагедия. В огне погибли двое детей: старшему мальчику 9 лет, младшему 3 года. Село небольшое, около 5 тысяч жителей, все местные жители друг друга знают. Оксана – многодетная мама, у нее четверо мальчишек, она воспитывала их одна.

- Она очень хорошая женщина, не пьющая, работящая, жила ради детей, - говорят родственники женщины. - Старший 9-летний мальчик, который погиб, он был инвалид, он ходячий, но не такой как все, многое не понимает. В школу он не ходил, был все время дома с младшим 3-летним братом.

Утром Оксана отвозила двух средних сыновей в детский сад, а потом возвращалась домой, к другим детям. Вечером она на машине забирала их из садика и отвозила к своему отцу в дом. Дедушка водился с внуками, а позднее она их забирала. Двоим детям: старшему и младшему не редко приходилось оставаться одним, мама выкручивалась, как могла.

- Она много сил и труда вложила в свой дом, сама копала ров под фундамент, - рассказывают подруги Оксаны. - Одна с 4 детьми сумела его возвести, держит корову, телят. Да, она оставила детей одних дома, а кто из нас так не делал? Вы не представляете, какое это горе для нее.

В этот злополучный вечер многодетная мама закрыла двоих детей дома и поехала к своему отцу за средними. Что могло произойти в ее отсутствие, где вспыхнул огонь - теперь предстоит выяснить следователям.

Дым в доме заметили соседи, они и забили тревогу, вызвали пожарных. На часах было около 21 часа. Спасатели приехали на место, в комнате горели вещи. Из огня вынесли двоих бездыханных детей, их пытались реанимироват