В Пермском крае на пожаре погибли двое детей

Дети не смогли спастись из горящего дома.

Ужасная трагедия произошла вечером 17 февраля в селе Орда. В 21.13 в МЧС поступил вызов о пожаре в частном доме по улице Зеленая. Когда огнеборцы потушили огонь, в одной из комнат обнаружили тела двух мальчиков - 3-х и 9-лет. На место ЧП выехали следователи, криминалисты и эксперт пожаро-техник.

- Видимых следов насилия на телах погибших не обнаружено, назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Как стало известно «КП», у Оксаны - мамы погибших мальчиков - четверо детей. В тот вечер двое ребятишек гостили у дедушки, и она поехала их забирать.

- Оксана всегда привозила их после детского сада ему, а потом забирала, - рассказывают знакомые семьи, где произошла трагедия. - Так и в этот вечер она поехала за малышами к деду, а остальных мальчишек оставила дома одних. Старший мальчик у нее был инвалид, он не ходил в школу. Оксана очень хорошая женщина, всю жизнь в колхозе работала. Дома раньше скотину держала, но последние годы жили на пособия.

Узнав о трагедии, у Оксаны случился нервный срыв, сейчас она находится в больнице.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

- Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, приведшие к трагедии, - сообщает СКР по Пермскому краю. - Расследование уголовного дела продолжается.