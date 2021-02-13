«Ваше время прошло». В Перми хотят разогнать единственный в России «Балет Толстых»

«Толстушкам» объяснили, что они больше не интересны публике и попросили написать заявления об уходе. Фото: сайт Театра Евгения Панфилова.

«Жаль, если это произойдет», «От театра Мастера остается все меньше, увы. Коллектив милых толстушек надо пополнять, а не распускать», «Создать бренд может только гениальный Мастер, уничтожить может любой человек... Жаль», «Давайте будем сохранять наши достояния!», - переживают в соцсетях пермяки, узнавшие о ситуации с пермским «Балетом Толстых».

Проблемы появились с начала пандемии

- Вся эта непростая ситуация длится с сначала пандемии, - рассказали «Комсомолке» сами участницы труппы. - Год назад, когда из-за коронавируса не стало выступлений, нас планировали отправить в отпуск без содержания. А ведь у многих это был единственный источник заработка, и мы тогда отстояли свое право на заработную плату.

Но в конце сезона прошло общее собрание, на котором состоялся жесткий разговор.

- Мы не хотим заниматься вашим балетом, ваше время прошло, вы уже неинтересны, - объяснял «толстушкам» художественный руководитель театра «Балет Евгения Панфилова» Сергей Райник. - Мы не можем вас содержать. 85% вашего репертуара - это контент позавчерашнего дня.

- Выходит, 16 лет он был руководителем нашей трупы, пытался что-то сделать и не смог, а теперь готов расстаться с нами, чтобы решить свои проблемы? - переживают артистки.

Сцена из балета Шкатулочка. Фото: сайт Театра Евгения Панфилова.

Сейчас в труппе «Балета Толстых» 11 танцовщиц. Недавно состоялось еще одно собрание, на котором труппе объявили о хороших новостях, что театр выиграл грант на постановку нового спектакля «Балета Толстых», однако приглашенный постановщик, который будет ставить его, считает, что название труппы никуда не годится, что оно «фашистское» и «унижает человеческое достоинство». Поэтому название, скорей всего, будет другим.

Что же касается самого нового спектакля, то с ним вопрос открыт пока до августа, когда состоится кастинг на участие в нем артисток.

Вес более 90 кг, а на аттестации «толстушек» заставят исполнять балетные па

- И ведь не факт, что туда возьмут всех участниц того «Балета Толстых», который есть сейчас, - говорят артистки. – А пока нам раздали документы о расторжении трудового договора по обоюдному согласию. Кто его не подпишет до 26 февраля, того пропустят через аттестационную комиссию. А так как ни у кого из нас специального образования нет, то эту комиссию мы, естественно, не пройдем.

- И логика руководства театра в данном случае нам малопонятна, - говорит еще одна участница «Балета Толстых». – С 2001 года мы числились, как артистки балета, и обязательные требования, которые предъявлялись к нам - вес не должен быть ниже 90 килограммов, а сейчас мы вдруг должны будем соответствовать требованиям, которые должны выполнять профессиональные балерины. Почему? Мы единственная в мире подобная государственная труппа, мы без пропусков ходили на репетиции, играли в спектаклях, зарабатывали деньги, ездили на гастроли. Нам рукоплескали в Великобритании и Германии, почему сейчас от нас отказываются? Может быть это непрофессионализм администрации театра? А уж однозначно не наш.

Не смогла пройти мимо ситуации с любимым детищем создателя «Балета толстых» Евгения Панфилова дочь Мастера.

Балет Бабы. Год 1945 в исполнении «Балета толстых» получил Золотую маску. Фото: сайт Театра Евгения Панфилова.

- Вот такая запись попалась мне на глаза: Балет Евгения Панфилова распускает «Балет Толстых», - написала на своей странице ВКонтакте Арина Панфилова. – Возможно, это вынужденная мера, вызванная пандемией. Но я считаю, что к этому вопросу надо привлечь внимание. Такая жемчужина как «Балет толстых» не должен исчезнуть. Я думаю, сдача такого форпоста говорит о тяжелом финансовом положении театра Балет Евгения Панфилова. И надо решать либо с помощью театра, либо создавать отдельную труппу, если Театр больше не заинтересован в «Балете толстых» - сокровищнице искрометных и юморных номеров Панфилова. И один золотомасочный спектакль, «Бабы год 1945» - первая золотая маска в Балете Евгения Панфилова. Мой голос слаб. Я понимаю, что его недостаточно, для изменения этой ситуации. Я верю, что роспуск «Балета Толстых» может быть вызван только тяжелой финансовой ситуацией и кризисом в Театре. Но, неужели ничего нельзя сделать, чтобы помочь театру? Если культурное руководство города не примет меры для его сохранения, то в Перми скоро больше не будет уникального «Балета Толстых Евгения Панфилова».

Участницы «Балета Толстых» уже составили письмо, которое планирует отправить в администрацию города, Думу и губернатору. А на днях запишут видеообращение, которое будет посвящено всем пермякам, которые все годы, пока существовал балет, были его почитателями.

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