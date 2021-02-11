Татьяна с мужем Андреем воспитывают шестерых детей.

Еще полтора года назад пермская журналистка Татьяна Зырянова вместе с мужем Андреем считались обычной среднестатистической семьей: жили в 45-метровой «двушке», воспитывали двух детишек. Но судьба сложилась так, что в один день им пришлось стать многодетными родителями. Татьяна забрала к себе четырех детей брата, который отбывал наказание в колонии, а мама малышей попала в сложную жизненную ситуацию.

«Сколько звездочек вы упускаете»

Сейчас у Татьяны с Андреем растут шестеро детей! Родители изо всех сил стараются, чтобы накормить, одеть, обуть и достойно воспитать их.

Судьба сложилась так, что в один день родителям пришлось стать многодетными.

Но есть одна проблема, с которой многодетные папа и мама очень хотят справиться, но пока не могут: чтобы дать возможность детям заниматься спортом и получать дополнительное образование, родителям приходится выкраивать из семейного бюджета более 30 тысяч рублей в месяц! И это с учетом того, что младшие близнецы пока только ходят в детский сад и нигде не занимаются. На днях свой «крик души» о недоступности спорта и допобразования для многодетных Татьяна выплеснула в обращении к минобру и минспорту:

- Вы хотите здоровую и умную нацию? – написала пермячка в соцсетях. - Думаете о будущем детей? Где льготы для семей с шестью детьми? Сколько вы мозгов, талантов, спортсменов, звездочек упускаете! Из-за того, что все платно. Мы слезами заливаемся над советскими фильмами про великих хоккеистов, фигуристов, баскетболистов, а растить их не хотим!

Успехи в спорте не отменяют родительской платы

Вместе с многодетной мамой «Комсомолка» посчитала расходы, которые семье приходится нести на физическое и интеллектуальное развитие детей.

- С четырех лет наша старшая дочь Лиза, который сейчас 12, занималась каратэ в ДЮСШОР, и до восьми лет мы платили за это, - объясняет Татьяна. – Потом она поступила в специализированный каратэ-класс и занятия стали бесплатными. Потом наша спортсменка решила перейти в плавание, и мы поддержали ее в этом решении. Здесь Лиза тоже добилась великолепных успехов: она заняла третье место на Всероссийских соревнованиях и стала чемпионом Кубка Урала, а еще получила все юношеские и взрослые разряды, и теперь наша цель – кандидат в мастера спорта.

Родители, благодаря успехам дочери, стали платить меньше за занятия. Но платить надо не только за них…

- Казалось бы, плавание – разве это дорогой вид спорта? – говорит мама юной спортсменки. – Неужели для этого еще что-то нужно кроме шапочки и купальника? Нужно! И немало! Лиза плавает с ластами, поэтому нужна специальная экипировка: ласты, моноласта и гидрокостюм. В последний раз за гидрокостюм мы отдали 27 тысяч рублей, а еще из своего кармана мы оплачиваем все сборы и поездки на Всероссийские соревнования. Когда Лиза уезжала последний раз, мы заплатили более 15 тысяч рублей, и для многодетных семей нет никаких исключений! О каком спорте высоких достижений мы говорим, когда каждый шаг родителям приходится оплачивать? Мы уже с мужем просто скрипим по швам от этого!

Помимо тренировок Лиза занимается в музыкальной школе, и это единственное, где она учится бесплатно. Плюс занимается химией (каждое занятие стоит 500 рублей) и керамикой (час - тысяча рублей).

Приходится отказывать в «хотелках», иначе не прокормить

Льву – старшему сыну Зыряновых - восемь лет. Его занятия в шахматной школе родителям обходятся в три тысячи рублей в месяц. Еще ребенок занимается английским языком (300 рублей одно занятие, это 2400 рублей в месяц) и ментальной арифметикой (тоже 2400 рублей в месяц). Плюс первоклассник очень любит плавание. Пока родители купили ему абонемент в бассейн, но со следующего года Лев планирует поступать в специализированную школу плавания.

Занятия сына в шахматной школе родителям обходятся в три тысячи рублей в месяц.

- Чтобы поступить в специализированную школу, ребенку уже нужно уметь плавать, - говорит Татьяна. - А чтобы научиться плавать, родителям нужно платить за это! Просто замкнутый круг какой-то! Если в семье один или два ребенка, родителям хоть и непросто, но можно позволить себе отдать ребенка на тренировки, а для многодетных у нас вообще нет никакой бесплатной дороги в спорт! Разве это нормально?

Следующие дети из этой многодетной семьи - Надежда и Тимур, им сейчас по пять лет.

- Они занимаются фигурным катанием в Орленке, за это мы платим 6600 рублей в месяц за двоих, - считает многодетная мама. - Коньки мы им купили пока непрофессиональные, а обычные, за три с половиной тысячи рублей, но дальше на таких кататься будет сложно, и придется покупать специальные. Плюс скакалки, чешки, форма, все это тоже влетает в копейку.

Помимо тренировок Надя и Тимур ходят на дополнительные занятия в садике.

- Мы платим по полторы тысячи рублей в месяц за одного ребенка за занятия логоритмикой и по тысяче двести за бассейн, - говорит Татьяна. – Конечно, ребята очень просятся и на другие кружки: в соляную комнату, на гимнастику, акробатику, шахматы, но как я буду их кормить, если мы все это будем оплачивать? Хотя на занятиях шахматами мы, вероятней всего, экономить не станем, и будем платить по 600 рублей в час за обоих.

Помогают знакомые

Младшим двойняшкам по два годика.

Младшим двойняшкам по два годика и пока они только ходят с детский сад.

- Пацаны они здоровые, крепкие и им тоже нужен спорт, - уверена многодетная пермячка. - И я просто начинаю хвататься за голову! Считаю, что для многодетных семей, таких, как наша, должны быть какие-то налоговые вычеты или льготы. Но как только я начинаю интересоваться этим вопросом там, куда хочу отдать ребенка, мне отвечают, извините, мол, у нас частная организация и никаких льгот мы не предоставляем, и я их понимаю.

Кстати, есть и исключения, в одном частном центре психолог бесплатно занимается с Лизой и Львом.

- Но социальные обязательства должно нести и государство! Я просто не могу достучаться до министерства спорта, пока это глухая стена, и что мне делать, ума не приложу! О какой здоровой нации мы говорим, если летом мы не можем даже в лагерь отправить ребенка бесплатно? А море нашей семье вообще не светит. Да что море? Мы даже льготы по ЖКХ получить не можем. Зная нашу ситуацию, знакомые и просто неравнодушные люди нам помогают: кто-то на коммуналку денег даст, кто-то продукты придет-принесет. Конечно, можно сказать: живите попроще, зачем вашим детям спорт и дополнительное образование, лишь бы сытые были и здоровые. Но ведь все родители стараются дать хорошие стартовые условия своим детям. И в этом стремлении родителей надо поддерживать. Любых, и многодетных, и нет.

О поездке летом на море многодетной семье остается только мечтать.

СЧИТАЛКА «КП»

Лиза, 12 лет: подводное плавание — 3500 в месяц, плюс ласты, моноласта, гидрокостюм, купальники, шапочки, плюс спортивные сборы, выезды на соревнования.

Химия — репетитор, 500 рублей в час, 2000 - в месяц. Бесплатных кружков или допзанятий по химии нет.

Керамика — увлечение с 5 лет, 1000 рублей за занятие.

Музыкальная школа - бесплатно.

Психологическая группа «Между нами, девочками» - бесплатно.

Лев, 8 лет: шахматы 3000 в месяц

Английский язык 2400 в месяц

Ментальная арифметика 1200 (пока одно занятие в неделю) в месяц

Мегамозг — бесплатно

Плавание — 3000 рублей

Воскресная школа — примерно 500 рублей в месяц

Надя и Тима, 5 лет (сумма на двоих): Фигурное катание 6600 в месяц

Плавание 2400 в месяц

Логоритмика 1500 в месяц

Шахматы — 2400 в месяц

Воскресная школа — примерно 1000 в месяц

Плюс плата за детский сад

Даня и Ваня, 2 года

Пока посещают ясли, примерно 3000 в месяц на двоих.

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