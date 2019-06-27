«Наша семья выросла в два раза». Журналистка из Перми усыновила четверых мальчиков

Эту необычную семью знает, пожалуй, вся Пермь. Известными они стали в тот день, когда их оказалось ровно в два раза больше. В начале апреля пермская журналистка Татьяна Зырянова и ее муж Андрей взяли в свою семью четырех племянников. Их отец не в ладах с законом и отбывает наказание, а мать оказалась в сложной жизненной ситуации.

Просто уже не будет никогда

- Раньше все было просто, - делится Андрей. - Нас было четверо: я, Таня, 11-летняя Лиза и Надя, которой три года. А сейчас стало восемь: прибавились 7-летний Лева, Тима, которому скоро будет три, и пятимесячные Даня с Ваней. За эти месяцы мы поняли, что той семьи, которая у нас была, уже никогда не будет. Все в жизни поменялось, добавилось море проблем, но мы сильные и обязательно выстоим!

На плечи многодетных родителей сразу легли многочисленные заботы: поиск места в детском саду, расширение жилплощади… А еще для оформления временной опеки нужно было, чтобы у каждого ребенка была своя кровать, шкафчик, стульчик, одежда и предметы личной гигиены. Поэтому пришлось в срочном порядке заказывать кровати-трансформеры, покупать двухместную коляску и другие необходимые вещи.

На первое время заботу о малышах-близнецах взяла на себя Танина мама, поэтому никому не пришлось уходить в декретный отпуск.

- Мы постоянно ездим к малышам, - рассказывают многодетные родители. – Но надеемся вскоре забрать их насовсем. Каждый раз привозим памперсы, влажные салфетки, одежду, смеси. Малыши родились недоношенными, поэтому им нужна определенная смесь, которую так просто не купить в магазине, поэтому приходится ждать завоза и брать побольше.

Усыновленные близнецы. Фото из архива семьи

Проблему с передвижением по городу в многодетном семействе, к счастью, уже удачно решили. До появления мальчишек Андрей несколько раз сдавал на права, но каждый раз заваливал экзамен. А когда стало ясно, что без своей машины никуда, папа собрался и без единой ошибки сдал поездку по городу. Зыряновы взяли кредит и купили семиместный автомобиль. В планах, когда близнецы подрастут, - поменять его на микроавтобус.

Пришлось менять и квартиру

После прибавления семейства бытовых проблем, естественно, тоже стало в разы больше, но к их решению мама и папа нередко привлекают детей.

- У нас нет такого, что все обязанности по дому должна выполнять только жена, - улыбается Андрей. - Работу по дому делим 50 на 50, часть обязанностей берут на себя старшие: пропылесосить, прибрать игрушки.

Мальчишки уже пообвыклись: Лева и Тима начали назвать родителей «мама» и «папа». Правда, проблем с воспитанием старшего намного больше - он уже сформировавшаяся личность, и его нелегко перевоспитывать. Порой он ведет себя как маленький зверек, которого хочется обнять и пожалеть. Но родители общаются с психологами, да и сами готовы словом и делом показывать, как правильно поступать в этой жизни.

Прогулки по городу. Фото из архива семьи

Над мальчишками пока оформили временную опеку на полгода. Сделали бы и постоянную, но биологические родители детей пока не лишены родительских прав и даже не ограничены в правах. Суд по этому делу начнется только в июле.

Еще одно условие, при котором органы опеки могут передать родителям четырех малышей, - это жилплощадь, на которой должны быть отдельные комнаты для мальчиков и девочек. Со своими дочками Татьяна и Андрей жили в двухкомнатной квартире в центре Перми. На 45 квадратах всем вполне хватало места. Когда семья увеличилась и очереди к умывальнику стали длиннее, пришлось срочно решать вопрос с новой квартирой.

- Свою мы уже продали и до 10 июля должны освободить ее. А вот ту, которую выбрали, приобрести нам не удалось, сделка сорвалась, поэтому теперь нам срочно нужно искать другой вариант, - говорит Андрей. – Мы планируем брать четырехкомнатную, также в центре. Здесь у нас детский сад, школа, бассейн и музыкальная школа старшей дочери. Документы на ипотеку уже оформили, в пожарном порядке ищем варианты.

Мама «вышла из строя»

И все бы ничего, да на большую семью свалилась еще одна напасть: полторы недели назад Татьяна попала в больницу на операцию.

- Все началось в конце мая, - рассказывает она. - У меня сильно начала болеть рука от плеча до локтя. Потом она вообще перестала подниматься. Я делала массаж, так что даже синяки появлялись, и пошла по врачам. Горы пластырей и таблеток не помогали. В итоге пришлось лечь в больницу на обследование. После МРТ врачи поставили диагноз «грыжа межпозвоночного диска». 26 июня мне сделали операцию.

- Таня у меня сильная духом, но такая хрупкая, - говорит Андрей, который сутки продежурил в больнице у ее кровати. – Сейчас, когда на нас свалились лавины проблем, мне так хочется прикрыть ее, подставить свое плечо, защитить. После выписки мне бы очень хотелось отправить ее на реабилитацию.

Раньше Андрей всегда думал, что со всеми проблемами сможет справиться сам. Сейчас понял, что без помощи неравнодушных людей их семье никак не обойтись. Пока Андрей дежурил у жены в больнице, с детьми оставался Ярослав, крестный их дочери Нади. Он забирал ребят из садика, покормил и уложил спать. На любимой работе коллеги ему всегда либо добрым словом помогут, либо часть обязанностей возьмут на себя, и многодетный отец сможет чуть задержаться утром или раньше уйти с работы в случае необходимости. Опять же тысячи людей, узнав об истории этой семьи, откликнулись: переводили посильные суммы, в результате Татьяне и Андрею удалось приобрести все необходимое детям на первое время.

- Но дети растут, им нужна еда, одежда. Большая часть расходов идет у нас на малышей, плюс операция, из-за которой я не могу сейчас выйти на работу, - объясняет Татьяна. – Причем содержание детей сейчас полностью лежит на нас. По законодательству до лишения родительских прав мы живем без какой-либо государственной поддержки. Поэтому, пожалуйста, не осуждайте нас за то, что мы опять просим о помощи. Нам часто говорят: «Ребята, вы – молодцы, герои!» Без таких слов нам, конечно, было бы сложней. Поэтому мы готовы принять как моральную, так и материальную помощь.

Если вы хотите помочь этой семье, переведите посильную сумму на карту, привязанную к номеру телефона Андрея Андреевича З. Его номер 8-906-889-96-72, а номер карты Сбербанка 4276 4900 1832 4956.