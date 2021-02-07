На Пермский край надвигается арктическое вторжение: ситуация на дорогах, прогноз погоды

В понедельник в Пермский край начнет поступать холодная воздушная масса, придут 30-градусные морозы. Фото: архив "КП"

В Пермском крае ухудшается погода. Главное управление МЧС России по Пермскому краю сообщает, 7 февраля ожидается облачная погода, ночью небольшой, местами умеренный снег, по северу и востоку до сильного, днем небольшой, местами умеренный снег. Гололедно-изморозевые явления, на дорогах гололедица. Ветер западный 7–12 м/с. Температура воздуха - ночью и днем -22, -17°.

Последствия вчерашнего дождя в регионе больше всего ощущают автомобилисты, на дорогах скользко. Вечером 6 февраля в Чусовском районе на 34-м километре трассы Полазна-Чусовой автобус «Мерседес», в котором находилось около 20 человек, съехал с дороги. К счастью, никто из пассажиров не пострадал. Все разъехались по домам на попутном транспорте.

Из-за скользкой дороги произошло серьезное ДТП утром 7 февраля в Пермском районе. После Красавинского моста в сторону цента столкнулись 4 автомобиля: два грузовика и две легковушки. В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что пострадавших в аварии нет.

Сегодня утром в Пермском районе, после Красавинского моста произошло ДТП с участием 4 автомобилей, грузовики перекрыли полосы для движения другим автомобилистам.

По информации водителей, которые планировали проехать по Западному обходу, сделать им это не удалось, сотрудники ГИБДД направляют автомобили проезжать через микрорайон Парковый.

В целом ситуация на дорогах Перми удовлетворительная. По данным сервиса Яндекс, пробки в воскресенье днем – 3 балла.

Есть затруднения в движении на улице Чкалова а сторону Куйбышева, там тоже авария.

ПОГОДА

По информации специалистов ГИС центра Пермского государственного национального исследовательского университета, что надвигающаяся волна холодов будет самой интенсивной и продолжительной за 4 года.

К утру воскресенья похолодает в Перми до -15°, по северо-западу края до -20°. Днем понижение температуры продолжится (к вечеру в Перми -18…-20°, по северо-западу края до -24°).

В понедельник в Пермский край через Республику Коми начнет поступать очень холодная воздушная масса с Ямала. Похолодание продолжится, в течение суток в Перми ожидается -23…-25°, а по северо-западу края до -28…-30°. Уже в ночь на вторник на значительной части края вероятны тридцатиградусные морозы.

Спасатели просят жителей региона соблюдать правила безопасного поведения и правила дорожного движения. Расскажите родным и знакомым о ухудшении погоды.

О происшествиях сообщайте по единому номеру вызова служб экстренного реагирования «112», «Телефон доверия» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8(342) 258-40-02.