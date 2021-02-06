Автобус с пермскими горнолыжниками по пути домой улетел в кювет

Лыжники провели субботу на склоне. Фото: ГЦ "Такман"

В субботу, 6 февраля, погода выдалась удачной для катания на горных лыжах. И многие пермяки отправились на склоны. Группа горнолыжников поехала на автобусе на комплекс «Такман», расположенный возле Чусового. Покатались хорошо, но на обратном пути – из «Такмана» в Пермь - автобус с пермскими горнолыжниками улетел в кювет.

- Около половины восьмого вечера в Чусовском районе на 34-м километре трассы Полазна-Чусовой автобус «Мерседес», в котором находилось около 20 человек, съехал с дороги, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе краевой полиции. – Никто из пассажиров не пострадал. Все разъехались по домам на попутном транспорте. На месте работают сотрудники ГИБДД.

- Все живы, здоровы, отделались ссадинами и ушибами, - отмечают авторы видео аварии, размещенного в паблике «Мой город Пермь».