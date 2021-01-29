"Хотите сняться вместе с Павлом Деревянко?". В Перми подбирают массовку для фильма "Подельники"

Павел Деревянко сыграет одну из главных ролей в фильме "Подельники" Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

6 февраля в селе Кын начнут снимать фильм «Подельники» режиссера Евгения Григорьева («Про рок», «Напротив левого берега»).

Эта социальная драма рассказывает о 12-летнем Илье, отца которого убивают, но убийца не садится в тюрьму, а отправляет вместо себя брата. Мальчик пытается добиться справедливости и отомстить. На помощь к нему приходит Петр, приехавший в ту же деревню открыть школу по биатлону.

В фильме сыграют Юрий Борисов, Елизавета Янковская, Павел Деревянко.

- На роль Ильи мы отсмотрели более 200 ребят из Лысьвы, Кына и Чусового, которые приняли участие в наших кастингах, - рассказали в "Пермкино". - Из них в финальном этапе отбора участвуют 5 мальчиков.

Также будут сниматься и местные жители. Часть актеров уже подобрана в самом поселке, другая – в Лысьве. Сейчас для фильма ищут актеров эпизодических и массовых сцен.

После 1 февраля в Кыну пройдет фотосессия для кинокартины. Для нее ищут мальчика 12-ти лет, похожего на актера Юрия Борисова в детстве, а также мужчину от 35 лет на роль его отца. Кроме того, для фильма ищут худых и жилистых по комплекции пожилых женщин (по типажу, как солистки коллектива «Бурановские бабушки») и школьников от 12 лет.

А в в марте потребуется массовка для съемок Масленицы.

- Добираться до места съемок нужно будет самостоятельно, за исключением бабушек, - предупредил Арсен Меликян, отвечающий за подбор актеров для эпизодов и массовки. Желающие принять участие могут обратиться к нему в личном сообщении ВКонтакте: vk.com/id_arsenmelikyan.

Съемки «Подельников» пройдут с февраля по март 2021 года в селе Кын, в локациях реки Чусовая, скалы Печка, Свято-Троицкой церкви, камня Великан, пещеры в камне Денежный и Становой.