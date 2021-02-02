«Вышла от врача и умерла». Суд поставил точку в деле пациентки, скончавшейся после приема в поликлинике

Флариде Ильнозаровой было всего 46 лет. Фото: семейный архив.

- 2 февраля суд вынес решение о компенсации морального вреда в размере 300 тысяч рублей в пользу сына 46-летней жительницы Октябрьского района, скончавшейся от инфаркта миокарда, - рассказал «Комсомольской правде»-Пермь» генеральный директор пермской Медико-правовой коллегии Евгений Козьминых. – Истец просил возмещения морального вреда 1,5 миллиона рублей, но суд снизил сумму в пять раз, приняв во внимание, что дефекты оказания медицинской помощи способствовали летальному исходу косвенно, а причиной смерти женщины стал все-таки инфаркт миокарда.

В итоге общая сумма, которую отсудили родственники погибшей Флариды Ильнозаровой составила один миллион рублей: по триста тысяч получили сын, дочь и пожилая мама умершей, а сто тысяч – родной брат.

Напомним, трагедия, в результате которой скончалась молодая цветущая женщина, работавшая продавщицей, произошла летом 2018 года. Утром Фларида почувствовала боли в верхней части живота и позвонила в «скорую помощь». Приехавшие медики поставили ей диагноз «гастрит» и сказали появится на приеме у участкового врача.

- Маме не сделали электрокардиограмму, после которой стало бы ясно, что у нее инфаркт миокарда, а врачи не исключили это опасное заболевание, - рассказал «КП» сын умершей женщины. – И так как боли не проходили, она своими ногами пошла в больницу. К участковому была очередь, мама просидела там около двух часов. Принимавший ее доктор только выписал направление на анализы и сказал появиться с результатами.

Но после такого приема женщина уже никуда идти не смогла, она села на стул в больничном коридоре, а потом упала и потеряла сознание. В реанимации ее пытались спасти, но было уже поздно, в тот же день ее не стало.

- Нам очень тяжело было потерять маму, - с болью говорит сын Ильдар Ильнозаров. - Она любила жизнь, была прекрасной доброй отзывчивой мамой. Конфликтов у нас никогда не было, а были теплые, прекрасные отношения. Мама так хотела понянчиться с внуком, но из-за того, что врачи не оказали ей помощь, подержать его на руках ей довелось всего один раз. И никто перед нами даже не извинился, отделалась дисциплинарным взысканием только фельдшер «скорой помощи», которая не стала делать маме ЭКГ.

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