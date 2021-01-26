«Вышла от доктора, села и умерла». В Пермском крае родные 46-летней пациентки судятся с больницей

Флариде Ильнозаровой было всего 46 лет. Фото: семейный архив.

- Мы до сих пор не можем поверить, что молодой, цветущей женщины не стало буквально за несколько часов, - говорит 27-летний Ильдар Ильнозаров, сын умершей жительницы Октябрьского района. - Мама очень ждала рождения внука, но успела подержать его на руках один только раз, и случилась эта беда.

Трагедия, в результате которой не стало 46-летней Флариды Ильнозаровой, произошла летом 2018 года. Сейчас родные умершей пациентки судятся с больницей, врачи которой не оказали ей должную помощь.

- Утром мама почувствовала боли в верхней части живота, - объясняют ее взрослые дети. – Она всегда была здорова, никаких хронических заболеваний не было. Работала мама продавцом продуктов, у нее было свое ИП. Пока она собиралась на работу, боль усилилась, и мама позвонила в «скорую помощь».

Приехавшие медики осмотрели пациентку, поставили ей предварительный диагноз «гастрит» и сказали появится на приеме у участкового врача.

- Бригада «скорой» не посчитала нужным сделать ей электрокардиограмму, после которой стало бы ясно, что у мамы инфаркт миокарда, а врачи не исключили это опасное заболевание, - говорит сын.

И так как боли не проходили, Фларида своими ногами пошла в больницу. К дежурному участковому была большая очередь, женщина прождала приема около двух часов. А когда наконец-то попала в кабинет к доктору, тот выписал ей направление на анализы и сказал прийти с результатами.

- После приема мама уже никуда идти не смогла, она села на стул в больничном коридоре, а потом упала и потеряла сознание, - с болью говорит Ильдар. – И тогда, естественно, сразу же ее поместили в реанимацию. Около 12 часов дня мне позвонила сестра и сказала, что мама в больнице в тяжелом состоянии. Я сорвался, все бросил, сел в машину, приехал в больницу и спрашиваю, где моя мама. «Она умерла», - ответили мне врачи. И никто даже не извинился!

- 2 февраля в Октябрьском районном суде состоится слушание по иску Ильдара Ильнозарова, который просит взыскать с «Октябрьской ЦРБ» 1,5 миллиона рублей, - рассказал «Комсомольской правде»-Пермь» генеральный директор пермской Медико-правовой коллегии Евгений Козьминых. - Родственникам погибших уже отдал удалось отсудить моральный вред за неоказание помощи их умершей родственнице. Суд удовлетворил иск дочери погибшей на сумму 300 тысяч рублей, престарелой матери на сумму 300 тысяч рублей и иск брата на 100 тысяч рублей. Каким будет итог по иску сына, потерявшего мать, станет известно после 2 февраля.

- Нам очень тяжело было потерять маму, - объясняет Ильдар Ильнозаров. - Она любила жизнь, была прекрасной доброй отзывчивой мамой. Конфликтов у нас никогда не было, а были теплые, прекрасные отношения. Мама так хотела понянчиться с внуком, но из-за того, что врачи не оказали ей помощь, подержать его на руках ей довелось всего один раз. Я буду просить суд возместить мне полтора миллиона морального ущерба, чтобы врачи, по вине которых мамы не стало, задумались, что они работают в медицине, и стали бы относиться к людям с большим вниманием. А пока отделалась дисциплинарным взысканием только фельдшер «скорой помощи», которая не стала делать маме ЭКГ.