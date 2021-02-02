«Дома их ждали жены и дети». В Пермском крае трагически погибли двое мужчин

Правоохранители устанавливаются причины произошедшего. Фото: скриншот видео паблика ЧП ДТП Пермь/ВКонтакте

Кадры видео, которые опубликованы в социальной сети, вызывают шок. С трудом можно понять, какой марки автомобиль попал в ДТП. Машину разорвало так, что от кузова практически не осталось.

Авария произошла вчера утром 1 февраля. По автодороге «Уинское – Деменево» в сторону Чернушки ехал автомобиль КамАЗ с полуприцепом. За рулем был 37-летний мужчина. Сейчас устанавливаются точные причины произошедшего и пока неясно, занесло ли полуприцеп на скользкой дороге или у него оборвалось крепление. Так или иначе в считанные секунды, буквально перед УАЗом полуприцеп оказался на встречной полосе. Среагировать и избежать столкновения было нереально.

В отечественном внедорожнике ехали 4 мужчин. Все они были в командировке - строили газопровод в Чернушке. За рулем и на переднем пассажирском сидении сидели 46-летний Николай Злобин и 47-летний Дмитрий Терехин, оба жители Лысьвы. Удар был такой силы, что шансов выжить у мужчин практически не было.

Еще двое мужчин, которые находились на заднем сидении УАЗа, госпитализировали с различными травмами.

У погибших мужчин остались семьи, несовершеннолетние дети.

- Это как страшный сон, почему так не справедлива жизнь, - пишут в социальных сетях друзья погибших мужчин. – Почему уходят самые лучшие?

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