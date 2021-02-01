«Шансов выжить не было». В Пермском крае двое мужчин погибли на месте аварии

В аварии два человека погибли. Фото: кадр видео ЧП ДТП Пермь.

Сегодня в 10.35 по автодороге «Уинское – Деменева» в сторону Чернушки двигался автомобиль КамАЗ с полуприцепом. За рулем был 37-летний мужчина.

- По предварительной информации, на 20 км по техническим причинам оборвалось крепление полуприцепа, и он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем УАЗ, - сообщает пресс-служба ГИБДД по Пермскому краю.

УАЗа буквально раздавил, у водителя пассажира шансов выжить не было, они скончались на месте. Еще двое пассажиров УАЗа с травмами доставлены в больницу.

- На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства ДТП, - сообщает ГИБДД.