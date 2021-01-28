«Камера записала все». Момент взрыва на пороховом заводе в Перми 28 января 2021 года попал на видео

Фото предостаалено очевидцем

Момент взрыва на пороховом заводе в Перми 28 января 2021 года попал на видео.

«Сейчас будет, вот, пошла вспышка, мощный грибок пошел», - комментирует видео очевидец.

В четверг, 28 января, 2021 года на пороховом заводе в Перми произошел крупный пожар. Первыми о произошедшем сообщили сами жители города в социальных сетях, где опубликовали фото и видео пожара.

Позже последовали комментарии из официальных ведомств. В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что сообщение о пожаре поступило в 8.30.

- Площадь пожара составила 50 квадратных метров. В 9.22 огонь удалось локализовать, в тушении принимали участие 69 человек и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России — 61 человек и 12 единиц техники. Угрозы для жизни и здоровья жителей города нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

В министерстве здравоохранения Пермского края сообщили, что пострадали три человека. В ожоговый центр доставили трех мужчин 30, 49 и 48 лет. У одного пациента состояние тяжелое, он находится в реанимации. У двух - удовлетворительное. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Еще один мужчина был осмотрен на месте происшествия медиками, но от госпитализации он отказался и был направлен на амбулаторное лечение.

В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю сообщили, что на пороховой завод выехали следователи и следователи-криминалисты, в ближайшее время они приступят к осмотру места происшествия. Также на месте работают прокурор Кировского района Перми Алексей Костарев и представитель спецпрокуратуры.

- Предварительно установлено, что 28 января из-за нарушения требований промышленной безопасности произошло возгорание, в результате которого трое работников получили ожоги различной степени тяжести, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью человека, - сообщили после осмотра места ЧП в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Сейчас следователи-криминалисты проводят осмотр места происшествия. Затем будет произведена выемка технической документации, видеозаписей камер наблюдения для назначения необходимых судебных экспертиз.

Опрашиваются сотрудники предприятия. Следователем будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственным за охрану труда и пожарную безопасность на предприятии. По результатам проверки будет принято законное решение.

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