Пожар на Пермском пороховом заводе: хроника событий

Фото: "Подслушано Пермь"/ ВКонтакте

В четверг, 28 января, на Пермском пороховом заводе произошел пожар. По предварительной информации на нем пострадали два человек. Рассказываем, как развивались события.

8.00 Жители города сообщили о пожаре в социальных сетях, опубликовали фото и видео произошедшего.

Фото: "Подслушано Пермь"/ ВКонтакте

Фото: "Подслушано Пермь"/ ВКонтакте

8.30 Поступило сообщение в МЧС. На место выехали спецслужбы.

9.13 Объявлена локализация пожара.

09.22 Пожар ликвидировали.

В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что пожар произошел на территории порохового завода.

- Сообщение в МЧС поступило в 8.30, площадь пожара составила 50 квадратных метров. В 9.22 пожар локализован, в тушении принимали участие 69 человек и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России — 61 человек и 12 единиц техники. Есть пострадавшие. Угрозы для жизни и здоровья жителей города нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

В Министерстве здравоохранения Пермского края сообщили, что пострадавших госпитализировали.

- На месте продолжают дежурить две машины "скорой помощи", - добавили в Минздраве.

UPD

10.30 Число пострадавших увеличилось до трех.

- Сообщаем, что в связи с инцидентом на Пермском пороховом заводе, на место оперативно прибыли несколько машин скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе минздрава. - По предварительным данным в происшествии пострадало три человека, все они мужчины. В данный момент пострадавшие госпитализируются в ожоговый центр. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Обстоятельства происшествия уточняются.