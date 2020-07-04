«За 20 минут сгорела вся моя жизнь». Многодетная мать из Прикамья ведет блог, чтобы восстановить уничтоженный пожаром дом

- Такого ужаса я не испытывала ни разу в жизни, - вспоминает многодетная мать из Очера Ирина Ларионова. - 22 июня я проснулась от страшного шума и крика «Ира вы горите!».

Выскочив, женщина увидела открытое пламя, которое уже вовсю пожирало крышу их бани.

Таким дом был до пожара. Фото: личный архив Ирины Ларионовой.

- Первая мысль - в доме спят дети! – рассказывает женщина. – Забежав, я криками разбудила старших детей, схватила сонных полуспящих малышей – двухлетнюю дочку и пятилетнего сына. По пути сумку с документами просто в зубы и бежать...

Когда семья выбегала на улицу, огонь уже перекинулся на их дом.

- У нас сгорело все: баня, дом, сарай, разные постройки, собака на цепи, куры… вот так 30 лет моей жизни сгорели за 20 минут, - объясняет женщина. - Теперь мы остались вместе с четырьмя детьми без крыши над головой. Живем мы пока в дачном доме старшей сестры, до холодов. Что будет потом, я просто боюсь представить.

Дети помогают разбирать остов сгоревшего дома. Фото: личный архив Ирины Ларионовой.

Власти города, конечно, пообещали соцпомощь, но разве можно на нее построить новый дом для многодетной семьи? Женщина начала вести блог в соцсетях, где просит неравнодушных людей о помощи.

Она описывает все, что происходит с ней и ее семьей сейчас: как разбирают остов сгоревшего дома, какие вещи находят, какую помощь им оказывают те, кто остался неравнодушен к их беде, как подвозят первый строительный материал.

Когда наступят холода, матери с четырьмя детьми идти будет некуда. Помочь нужно всем миром. Фото: личный архив Ирины Ларионовой.

- Детей я воспитываю одна, мужа и опоры у меня нет, - говорит Ирина Ларионова. – Я, конечно, держусь, ведь на меня малыши смотрят, а по ночам лью слезы в подушку, не зная, что будет завтра. До холодов мне просто необходимо поставить дом под крышу. Я не для того детей спасала из огня, чтобы их потом заморозить в летнем доме, а идти-то нам все равно некуда. Слава Богу у нас есть что одеть и обуть, мы не голодные, но я просто вынуждена на коленях просить о помощи в постройке дома. И если кому-то не жалко будет хотя бы 10, 50, 100 рублей, прошу, помогите нам. Низкий поклон всем, кто уже откликнулся и помог нам.

Все, что осталось от дома, где когда-то жила большая семья. Фото: личный архив Ирины Ларионовой.

Номер карты: Сбербанк

5469 4900 1589 5754

К карте привязан номер телефона 89027965357 (сын Ирины Ларионовой Коромыслов Дмитрий Евгеньевич).

Этот счет у семьи единственный, других нет.

На данный момент семья проживает по адресу: 617144 Очерский район, дер. Нижняя Талица ул. Советская 21.