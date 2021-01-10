Сразу в нескольких «тревожных» прикамских пабликах соцсети ВКонтакте разошлись посты с видео о ЧП, произошедшем якобы в поселке Сивково Пермского края.На кадрах, которые запечатлела камера видеоднаблюдения, - жуткая картина. Вечером из ворот особняка выглядывает маленький мальчик. Он видит перед собой волка и от страха вместо того, чтобы поскорей вернуться домой, испуганно бежит вперед, пытаясь укрыться за сугробом. Серый хищник приближается к нему, слышатся слабые крики.Как вдруг из двора дома выскакивает крохотная собачка и летит прямо на волка. Оба бросаются прочь, из леса слышится лишь визг собачонки. Спасенный мальчик вскакивает и бежит в сторону дома.Такой случай, действительно, произошел под Новый год, 28 декабря, но – не в Прикамье, а у наших соседей – в Республике Коми.- Видеокамера зафиксировала шокирующий случай, произошедший в посёлке Синдор вечером возле частного дома, - рассказали журналисты «Комсомольской правды» из Сывтывкара.Наперерез волку бросился джек-рассел-терьер Джесси. Спустя некоторое время окровавленного верного пса нашли в лесу, принесли домой, но он умер на руках у хозяев от потери крови.- Неважно, где это произошло, терьер все равно молодец – настоящий герой! – комментируют этот случай пользователи прикамских соцсетей.Пермские охотоведы говорят, что терьеры – это норные собаки, они могут справиться с крупной лисой или барсуком, но только если те в норе. А на открытом пространстве у маленькой собаки не было шансов одолеть хищника, хотя она и смогла отогнать его ценой своей жизни.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Он был любимцем семьи»: в посёлке Коми домашняя собачка спасла 10-летнего хозяина от волкаМаленький отважный терьер отдал свою жизнь за мальчика (подробнее…)