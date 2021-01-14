Мы уже писали о том, что в минувшее воскресенье огромный медведь-шатун устроил настоящий переполох в поселке энергетиков. Ночью матерый зверь заявился в Яйву и долго топтался возле школы №3.- Утром мы увидели огромные следы на снегу и обомлели! - рассказала местная жительница Ольга Петровна.За ночь непрошенный лесной гость успел натворить в поселке немало бед - в поисках пищи он шел напролом и снес ограды возле частных домов. А днем затаился в близлежащем лесочке.Перепуганные яйвинцы побежали в полицию. В администрации приняли решение: продлили ученикам новогодние каникулы и отменили занятия в школе, в кружках допобразования. А также закрыли садики. Вокруг поселка выставили полицейские патрули. Подняли на ноги охотников.Из краевого Минприроды, куда поспешили сообщить о визите бурого зверя, пришло категоричное указание: немедленно устранить непрошенного гостя!- Не залегший на зиму медведь очень опасен! - объяснили там.- Действительно, потревоженному медведю зимой не найти в лесу пропитание, он идет к людям, и встреча с ним небезопасна, - подтверждает завкафедрой зоологии позвоночных животных ПГНИУ Михаил Бакланов.В поселке создали «опергруппу» из бывалых охотников. Но косолапый оказался весьма хитрым зверем – едва завидев людей, он тут же скрывался в чащобе. Тогда его выстрелами из ружей в воздух погнали вдоль железной дороги – прочь от поселка.- Зверь крупный и очень осторожный, ему лет 15, передвигается он очень быстро - рассказывает госохотинспектор по Александровскому району Виталий Теплых. – Не то, что застрелить, даже сфотографировать издали его не вышло.Охотники решили попытаться спасти сообразительного мишку.– По следам смогли найти место, где он устраивал себе берлогу, в которой, его, возможно, и потревожили лесорубы, - говорит охотовед. - Медведя получилось пригнать именно к этому пятачку в знакомую ему местность. Это километрах в 15 от поселка. Мы рассчитываем, что мишка уже понял, что возле человеческого жилья ему никто не позволит искать пропитание. И все-таки уляжется на зиму на ночлег. Подождем, посмотрим.Охотники и полицейские на всякий по-прежнему патрулируют окрестности поселка. Но школы и садики в Яйве открыли.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Закрыли школы и садики». В Пермском крае ловят огромного медведя-шатунаПолиция выставила по периметру поселка патрули (подробнее…)