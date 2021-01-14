Шокирующая история, напомним, произошла за неделю до Нового года в Чернушке. Здесь 2 января в мусорном контейнере обнаружили тело новорожденной девочки с признаками насильственной смерти.По данным «КП», 24 декабря в одной из квартир в Чернушке 37-летняя местная жительница Оксана родила девочку. Бабушка напоила ребенка уксусом и придушила, после этого она положила тело новорожденной девочки в коробку и отнесла на балкон, а семья, как ни в чем не бывало, продолжила готовиться к празднованию Нового года. После праздника коробку с телом ребенка выбросили в мусорный контейнер. Ужасную находку обнаружили местные жители и рассказали обо всем полицейским.- По данному факту Чернушинским МРСО было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка», - сообщили «Комсомольской правде»-Пермь» в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. – В кратчайшие сроки удалось установить и задержать подозреваемую в совершенном преступлении – бабушку погибшего младенца 59-летнюю Наталью.Однако близкая подруга Натальи Вероника не верит, что она убила ребенка.- Наташу я знаю с детства, - рассказывает Вероника. - Она росла замкнутой, малообщительной, но доброй. Замуж вышла совсем молоденькой, с мужем они до сих пор вместе. Он, конечно, выпивает, но не буян, наоборот, тихий, спокойный. Дети у них родились с проблемами со здоровьем. Оксана - старшая - ходила в коррекционную школу, а Денис инвалид с детства. Когда Оксанка выросла, начала пить, могла даже на Наташу руку поднять. Потом у Оксаны родились две девочки. Жили они вшестером в однокомнатной квартире площадью не больше 15 квадратных метров: Наталья с мужем, Оксана с двумя дочками и Денис. Во внучках Наташа души не чаяла, а Оксанка толком их и не воспитывала. Если бы не Наташа, пропали бы девки. Она их и причешет и оденет и сладости купит. Всегда сытые, опрятные, счастливые.По словам Вероники, обеих девочек Оксана родила от одного мужчины, третья девочка также была от него.- Но вместе они не жили, - рассказывает Вероника. - То сойдутся, то разойдутся. Когда Оксана забеременела, ходила счастливая, говорила, что ждет пополнения, только говорила, что будет мальчик, а родилась девочка. Не могу поверить, что Наталья могла убить малышку. Еще и с такой жестокостью – залив уксус в рот и выставив в коробке на балкон. Когда пришел отец, Наташа с Оксаной попросили его выкинуть коробку на помойку, но не сказали, что внутри тело малышки. Это тоже очень странно, разве он не видел, что Оксана уже без живота? Когда Оксану и Наталью уводили полицейские, Оксана кричала, что во всем виновата бабушка и, якобы, это уже не первый случай. Никогда не поверю, что Наташа могла убить ребенка.- 59-летней подозреваемой суд уже избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение в содеянном. Назначено проведение судебных экспертиз, проводится сбор и фиксация доказательств, - добавили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.Обеих девочек из семьи изъяли.*Имена героев публикации изменены.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Убивала младенца бабушка». В Пермском крае в мусорном контейнере обнаружили тело новорожденной девочкиВ отношении матери ребенка и бабушки возбуждены уголовные дела (подробнее..)