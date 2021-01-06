Шокирующая история случилась после новогодних праздников в Чернушке. Здесь 2 января в мусорном контейнере обнаружили тело новорожденной девочки с признаками насильственной смерти.- По данному факту Чернушинским МРСО было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка», - сообщили «Комсомольской правде»-Пермь» в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. – В кратчайшие сроки удалось установить и задержать подозреваемую в совершенном преступлении – бабушку погибшего младенца.Все случилось в конце декабря 2020 года в городе Чернушка. 59-летняя местная жительница совершила убийство новорожденной внучки, которую в домашних условиях родила ее 37-летняя дочь. Есть информация, что это был не первый ребенок у женщины. А бабушка, по одной из версий, чтобы умертвить внучку, использовала вещество, которое широко применяют в кулинарии в качестве приправы.Скрывая следы преступления, женщина положила тело ребенка в коробку и выбросила в контейнер для мусора. О совершенном преступлении правоохранительным органам стало известно от соседей.В отношении 59-летней подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Суд уже избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. «Бабушка» дает признательные показания, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение в содеянном.Сейчас оба уголовных дела соединены в одно производство. Назначено проведение судебных экспертиз, проводится сбор и фиксация доказательств.