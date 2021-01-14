Утром 11 января после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью скончался тренер по киокушинкай Роман Муренцев из Березников.В ноябре 2017 у 40-летнего Романа начались проблемы со здоровьем. Спортсмен не стал придавать особого внимания непривычным ощущениям в организме. К тому же накануне он готовился к соревнованиям и предполагал, что боли могли возникнуть после спаррингов.- Но боли не проходили, и я решил сходить в больницу в нашем городе, - рассказывал «КП» Роман. - После осмотра врачи сказали, что у меня обычный полип, дали направление в больницу в Пермь. Объяснили, что там мне его удалят и все будет хорошо. Но в Перми во время обследований эндоскописту не понравились мои анализы, мне назначили дополнительное обследование и выяснилось, что у меня рак прямой кишки четвертой стадии с метастазами. Этот диагноз прозвучал для меня как гром среди ясного неба. Приехал в больницу убрать небольшую шишку, а мне сказали о смертельном заболевании.Роману сделали две операций, после первой он стремительно начал терять вес, спортсмен прошел курс химиотерапии и на какое-то время ему стало лучше.- Девять месяцев я чувствовал себя отлично, снова начал набирать вес, тренироваться и верил, что болезнь отступила, - рассказывал Роман. - Каждые три месяца проходил томографию и до весны 2019 года все анализы были в норме. А в марте на кишечнике на том же самом месте, где мне делали операцию у меня снова появилась опухоль, но метастаз пока не было. Я снова оказался в больнице в Перми, врачи провели обследование, подтвердили, что произошел рецидив, сделали очередную операцию и полтора месяца я проходил курс лучевой терапии. А в августе томография показала, что у меня уже начались метастазы в печени.Роман снова прошел курс химиотерапии. Сначала лечение стало помогать: метастазы стали уменьшаться, половина из них вообще пропала. Роман снова обрел надежду. Но через несколько месяцев у Романа обнаружили метастазу в легком. Спортсмену назначили другой курс химиотреапии и из легкого метастазу удалось убрать, но из печени не получилось.- Со временем метастазы в печени начали увеличиваться, - рассказывал Роман. - До августа я снова проходил курс химии, за год было 17 сеансов облучения, это были очень большие дозы, но врачи говорили терпеть, деваться было некуда. Время шло, лечение не помогало, и я начал рассматривать другие варианты лечения и пришел к тому, что мне поможет только пересадка печени.Роман записал видеообращение, в котором рассказал о своем недуге и просил неравнодушных пермяков о помощи. Для спортсмена, который всегда сам привык справляться с трудностями, записать подобную просьбу было крайне тяжело. Роману в прямом смысле пришлось перешагнуть через себя. На просьбы мужчины откликнулись сотни человек. Друзья, знакомые, приятели, родители, чьих детей тренировал Роман. Его поддерживали всем Пермским краем, переживали как за родного и желали скорейшего выздоровления. Но, к сожалению, чуда не произошло и утром 11 января Роман скончался.В опубликованном о смерти спортсмена посте моментально появились десятки, а потом и сотни комментариев. Люди писали, что потеряли замечательного человека, красивого мужчину, любящего мужа, профессионального спортсмена и достойного жителя города.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Сил бороться в одиночку уже не остается». 14-летней Маше из Пермского края нужна помощь, чтобы победить тяжелую болезньДва года девочка мужественно лечилась, но недавно недуг нанес повторный удар (подробнее..)