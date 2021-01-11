Новый год наступил, и самая главная проблема пермяков, встречавших его с живой елкой, куда деть теперь осыпающуюся лесную красавицу?В краевом Минприроды рассказали, что к Новому году в лесничествах было вырублено около шести тысяч елок, и это не считая тех, что были проданы на елочных базарах. И так как елки не являются токсичным материалом, то специальной программы по их утилизации нет. Поэтому деревца предлагается просто выбрасывать в контейнеры для сбора мусора.Охотно берет елки для своих животных пермский зоопарк. Зайцы и копытные их объедают, а для хищников ели и сосенки- это декорация в вольер или игрушка. Они позволяют разнообразить окружающую среду.- Но мы берем только нераспроданные елки с елочных базаров, в этом году нам их уже привезли, - пояснили в зоопарке. - А те, что стояли у кого-то дома, увы, принимать не станем.Зато впервые в этом году у пермяков появилась возможность дать той ели, которая порадовала их в Новый год, достойно завершить свое существование.- Отслужившие свой срок новогодние деревья примет на переработку городской проект «ЭкоТакси», - рассказал «КП»координатор проекта Андрей Привалов. - Для этого ель нужно привезти на склад на улицеРязанской, 103а.Здесь все елираздробят на щепу и передадут для посыпки троп возле малых рек либо направят напроизводство дсп или топливныхпеллетов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНаконец-то зима! В Перми резко похолодает - и уже скороИ, судя по всему, надолго (подробнее..)