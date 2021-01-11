Чудесная новогодняя погодка - с легким морозом и легким снежком - испортилась к воскресенью. Похолодало сразу до -20 градусов, поднялась метель.- Во вторник ветер немного стихнет, а в середине недели и вовсе прекратится, - говорит инженер ГИС-центра, кандидат географических наук Андрей Шихов. - Но столбик термометра будет опускаться все ниже. За первой волной холода, которая прервется небольшим потеплением в пятницу, может последовать вторая - гораздо более экстремальная. Судя по всему, нас ожидает затяжной период похолодания, какого мы не видели последние 4 года.Во вторник днем в Перми будет -23, в среду - уже до -26. А под «старый» Новый год - в ночь на четверг -и вовсе ударят 30-градусные морозы. Правда, уже к вечеру четверга немного потеплеет, и в пятницу столбик термометра покажет всего -15 градусов. Но это потепление будет недолгим: уже в субботу температура вновь поползет вниз.- Вторая декада января может стать очень холодной - в отличие от предыдущих зим, когда именно в этот период наблюдалась не по сезону теплая погода, - говорит Андрей Шихов.Так что, судя по всему, нас ждут настоящие крещенские морозы.КСТАТИПогодные рекорды-2020Самый жаркий день в Перми случился 15 июля -тогда столбик термометра поднялся до +36 градусов. А в Лысьве 16 июля ондостигдаже +38,4.Аномально теплые дни были и прошлой зимой. В Перми 17 января потеплело до +1,1 градуса,4 февраля - до +1,4.Осень, как отмечают синоптики, была также теплой и сухой: с сентября по декабрь был значительный дефицит осадков и большое число солнечных дней.Показала погодка в прошлом году и свой норов. Так, 11 июня прошел сильный ливень с градом в Перми, а в Очере в этот день с небес падали 2-сантиметровые градины.В ночь на 17 июля на Гайны налетел шквал с порывами ветра до 22 метров в секунду. А 20 июля сильнейший дождь едва не смыл поселок Октябрьский, за день там выпало более 6 сантиметров осадков.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Отечественные легковушки, иномарки и машины ДПС». Автомобилисты из Пермского края создали гигантскую автоелкуВесь процесс занял два часа, а происходящее снимали на камеру, установленную на квадрокоптере (подробнее..)