2020-05-27T12:12:02+03:00
Происшествия

«Услышали душераздирающий лай». В Перми собаку привязали к дереву и оставили медленно умирать

Бедное животное бросили в чаще леса рядом с Камой
Виктор Правдин
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Фото: Семен ФилипповскийФото: Семен Филипповский
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Пермский зоозащитник Семен Филипповский спас собаку, которую привязали к дереву и оставили медленно умирать. Об этом сообщили в паблике Мой город Пермь.

Во вторник около 9 часов утра мать с двумя детьми, которые помогают зоозащитнику Семену Филипповскому на станции скорой помощи для животных «Антидогхантер», недалеко от Камы услышали душераздирающий лай собаки, доносившийся из леса. Они пошил на звуки и увидели привязанное к дереву на железную цепь бедное животное. Рядом не было ни воды, ни еды.

Семья рассказала о произошедшем Семену.

- Собака сидела в густом лесу. Вряд ли бы ее кто-то нашел, - говорит зоозащитник. - Здесь практически никто не ходит. Когда она меня увидела, начала громко скулить и вилять хвостом.

В Перми собаку привязали к дереву и оставили медленно умирать.

Семен отвязал бедное животное и напоил водой.

- Пила много. Видимо, привязали ее ночью или днем ранее. Цепочку железную перегрызть шансов не было, ошейник туго был надет. В общем, не убежать. К вечеру на жаре погибла бы уже, — рассказал зоозащитник.

Семен забрал собаку на свою станции скорой помощи. И назвал ее Камой. Сейчас с животным все хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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