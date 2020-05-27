«Услышали душераздирающий лай». В Перми собаку привязали к дереву и оставили медленно умирать
Пермский зоозащитник Семен Филипповский спас собаку, которую привязали к дереву и оставили медленно умирать. Об этом сообщили в паблике Мой город Пермь.
Во вторник около 9 часов утра мать с двумя детьми, которые помогают зоозащитнику Семену Филипповскому на станции скорой помощи для животных «Антидогхантер», недалеко от Камы услышали душераздирающий лай собаки, доносившийся из леса. Они пошил на звуки и увидели привязанное к дереву на железную цепь бедное животное. Рядом не было ни воды, ни еды.
Семья рассказала о произошедшем Семену.
- Собака сидела в густом лесу. Вряд ли бы ее кто-то нашел, - говорит зоозащитник. - Здесь практически никто не ходит. Когда она меня увидела, начала громко скулить и вилять хвостом.
В Перми собаку привязали к дереву и оставили медленно умирать.
Семен отвязал бедное животное и напоил водой.
- Пила много. Видимо, привязали ее ночью или днем ранее. Цепочку железную перегрызть шансов не было, ошейник туго был надет. В общем, не убежать. К вечеру на жаре погибла бы уже, — рассказал зоозащитник.
Семен забрал собаку на свою станции скорой помощи. И назвал ее Камой. Сейчас с животным все хорошо.
ИСТОЧНИК KP.RU