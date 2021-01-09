Шокирующая история, напомним, произошла за неделю до Нового года в Чернушке. Здесь 2 января в мусорном контейнере обнаружили тело новорожденной девочки с признаками насильственной смерти.- Оксана (имя изменено – Ред.) родила ребенка 24 декабря, роды проходили дома, - рассказывает жительница Чернушки Кристина. – Бабушка напоила ребенка уксусом и придушила, после этого она положила тело новорожденной девочки в коробку и отнесла на балкон, а семья, как ни в чем не бывало, продолжила готовиться к празднованию Нового года.По словам Кристины, после Нового года коробку с телом ребенка отнесли и выбросили в мусорный контейнер. Ужасную находку обнаружили местные жители. А позже соседи нерадивых родителей рассказали о произошедшем полицейским.- По данному факту Чернушинским МРСО было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка», - сообщили «Комсомольской правде»-Пермь» в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. – В кратчайшие сроки удалось установить и задержать подозреваемую в совершенном преступлении – бабушку погибшего младенца.Кристина добавила, что ребенок был не нужен именно бабушке.- Бабушка все время кричала на дочь, что она за двумя детьми толком присмотреть не может, а тут третьего ребенка родила. Семья пьющая, в одной квартире проживали бабушка с сожителем и их 37-летня дочь с двумя детьми, обе девочки, одна училась в первом, а вторая в третьем классах. После произошедшего детей забрали в детский дом.- 59-летней подозреваемой суд уже избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение в содеянном. Назначено проведение судебных экспертиз, проводится сбор и фиксация доказательств, - добавили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Убивала младенца бабушка». В Пермском крае в мусорном контейнере обнаружили тело новорожденной девочкиВ отношении матери ребенка и бабушки возбуждены уголовные дела (подробнее..)