На 86-м году жизни скончалась директор гимназии №17, заслуженный учитель России Элеонора Падей. Она руководила образовательным учреждением 45 лет - с 1976 года. В числе ее выпускников - министр экономического развития РФ, экс-губернатор Пермского края Максим Решетников.В декабре 2020 года Элеоноре Падей вручили награды: благодарность губернатора Пермского края «За вклад в развитие системы образования Пермского края» и Почётный знак «За заслуги перед городом Пермь».- Власти Перми выражают глубочайшие соболезнования всем родным, близким, ученикам и коллегам Элеоноры Николаевны Падей, всем, кто знал и любил её,- сообщает администрация Перми.По нашим данным, причина смерти Элеоноры Николаевны связана с коронавирусом.Напомним, что в сентябре прошлого года Элеонора Падей была уволена с должности директора гимназии в связи с окончанием договора. Но после того, как она подала иск в Ленинский районный суд на восстановление в должности. было заключено мировое соглашение о том, что она останется руководить гимназией до 21 января 2021 года - чтобы начать мероприятия, посвященные 120-летнему юбилею школы.