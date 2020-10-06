Экс-директор пермской гимназии №17 через суд пытается восстановиться в должности

Элеонора Падей и Максим Решетников. Фото: гимназия №17.

В Перми разгорелся скандал после увольнения директора гимназии №17 Элеоноры Падей. Приказ за подписью начальника департамента образования администрации Перми вышел 30 сентября.

А на этой неделе руководитель одного из самых статусных образовательных учреждений города подала иск в суд о восстановлении в должности.

- Иск поступил, но дата его рассмотрения еще не назначена, - рассказали«КП» в Ленинском суде Перми.

«Элеонора Николаевна категорически не согласна с приказом и продолжает свою деятельность в качестве директора гимназии, - написала на официальном сайте учебного заведения председатель попечительского совета гимназии Ольга Голубцова. - Несколько сотен родителей подписали петицию об отмене приказа и восстановлении Э.Н. Падей в должности».

Элеонора Падей руководила гимназией 44 года - с 1976 года. Сама она в августе отметила 85-летний юбилей. В числе выпускников гимназии №17 - министр экономического развития РФ, экс-губернатор Пермского края Максим Решетников.

- Пока исполняющим обязанности директора гимназии назначена Елена Игоревна Полежаева, завуч по учебно-воспитательной работе, - рассказали в департаменте образования администрации Перми. - Кадровый вопрос окончательно будет решен, когда будет определен руководитель, способный наилучшим образом сохранить традиции гимназии №17, обеспечив качество образовательного процесса.

В Министерстве образования и науки Пермского края сообщили, что за многолетний добросовестный труд в системе образования Элеоноре Падей будет установлена ежемесячная выплата.

- В Прикамье директорам школ, проработавшим не менее 20 лет в должности руководителя, после выхода на заслуженный отдых устанавливается ежемесячная плата за многолетний добросовестный труд в сфере образования - 10 тысяч рублей, - рассказали в Минобре. - Например,такие выплаты получают Зинаида Дмитриевна Белых, возглавлявшая лицей №2, и Елена Евгеньевна Иконникова, бывший директор школы №77.