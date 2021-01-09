В Пермском крае более двадцати горнолыжных курортов. И сейчас, когда закрыты зарубежные горнолыжки, многие лыжники отправились на каникулы в Прикамье. Что происходит на горнолыжных курортах Пермского края в январе 2021 года.«Губаха»Горнолыжный центр «Губаха» - самый крупный в Пермском крае. За прошлый сезон здесь побывали 105 тысяч человек. В этом сезоне в «Губахе» ожидают 130-150 тысяч туристов. На курорте действуют 18 трасс. 1 января здесь открыта кресельная канатная дорога со 140 четырехместными креслами. Ее пропускная способность 1600 человек в час.Но кроме плюсов есть и минусы. И главный из них - как раз большое количество людей, из-за чего возникают очереди на прокат, за ски-пассами и в кафе.«Друзья потратили 1 час 45 минут в очереди в прокат, там сидит одна женщина, которая все очень долго оформляет», - рассказал Даниил.По данным синоптиков, на 9 января высота снежного покрова в Губахе составляет 65-67 сантиметров. Тем не менее лыжники жалуются на то, что на трассах мало снега, особенно на зоне высадки с кресельной дороги.- Очень каменистая зона высадки, можно было бы и засыпать снегом, хотя бы там, - пишут туристы на официальной странице курорта.- Система оснежения работает ежедневно в ночное время, выкат в сторону трассы «Турист» подготавливаем ежедневно, но малоснежная зима дает о себе знать,- ответили в ГЦ «Губаха». - Мы формируем ограждения и информационные таблички в проблемных местах.Добраться до туристического центра «Губахи» можно на горнолыжном экспрессе – это скорый электропоезд, соединяющий станцию Пермь I со станцией Углеуральская, затем трансфер на автобусе до «Губахи». Стоимость билета в обе стороны - 690 рублей, в одну сторону - 345 рублей. Дети до 5 лет - бесплатно. С 5 до 7 лет стоимость в обе стороны – от 314 рублей. Школьникам и студентам стоимость в обе стороны – от 482 рублей. Снаряжение провозится бесплатно.Также туристический центр «Губаха» предоставляет услуги трансфера из Перми. Стоимость билета в обе стороны в один день – 700 рублей, в обе стороны в разные дни – 1000 рублей, в одну сторону – 500 рублей, дети до 14 лет (в сопровождении взрослых) – 500 рублей. Автобус уходит в 6.10 от ТЦ «Столица» с остановками «Гознак», «Драмтеатр», «Дом офицеров».Цена: На бугельные и кресельный подъемники на 1 день - 1400 рублей в выходные, 1000 рублей в будние дни. Разовый - 140 рублей. Прогулочный тариф - наверх и вниз на кресельном подъемнике - 250 рублей.«Такман»Не менее популярен в Прикамье и горнолыжный курорт «Такман», находящийся в Чусовом. Туда в прошлом сезоне приезжали 78 тысяч туристов. Здесь 16 трасс различных уровней сложности. И самая большая трасса для тюбинга в Пермском крае.И вновь небольшая ложка дегтя – из-за большого количества народа не всем хватает прокатного снаряжения. Поэтому лучше приезжать со своими лыжами и сноубордами. А вот «ватрушку» с собой брать нельзя.Как добраться: со 2 января по выходным и праздничным дням ходит железнодорожный «Такман-Экспресс». Он идет по маршруту Пермь I - остановочный пункт 130-й км с остановками на станциях «Мотовилиха», «Молодежная», «Левшино» и «Голованово». На конечной остановке поезда людей будет забирать автобус и довозить до курорта Стоимость взрослого билета «туда-обратно» – 500 рублей. Время в пути – три часа.Цены: Прокат и подъемник на 1 день - 1500 рублей. Разовый подъем - 100 рублей, только подъемник на один день - 999 рублей. На тюбинге -50 рублей за один подъем, «ватрушка» выдается бесплатно.«Иван-Гора»Комплекс «Иван-Гора» расположен в 25 километрах от Перми. Там пять горнолыжных трасс разного уровня сложности, трассы для бега на лыжах, горки для сноутюбинга и туристический маршрут «Уральская тропа». Работают два бугельных подъемника. Из-за малоснежной зимы комплекс «Иван-гора» несколько раз откладывал начало сезона. Сейчас там работают все трассы. Лыжники жалуются на большое количество народа и очереди.Как добраться: из Перми по Гамовскому тракту доехать до села Гамово, там повернуть по указателям и ехать около 5 километров до входа в горнолыжный комплекс.Цены: в выходные подъемники стоят 300 рублей в час или 900 рублей в день. Дети ростом до 130 сантиметров в сопровождении взрослых - бесплатно. Прокат сноуборда или горнолыжного комплекта в выходные – 400 рублей в час, тюбинга - 200 рублей в час.«Жебреи»Горнолыжный комплекс «Жебреи» расположен на берегу реки Сылва в 30 километрах от Перми. Общая протяженность трасс составляет 5000 метров, 6 трасс с искусственным оснежением. На горнолыжном комплексе две бугельных канатных дороги пропускной способностью до 900 человек в час каждая.Накануне Нового года в «Жебреях» сообщили о значительном повышении цен. И это сказалось на количестве лыжников, которые перебрались на другие курорты Пермского края.В связи с этим на курорте заявили: «Мы пересмотрели свое поспешное решение в поднятии цен» - и вернули «счастливые часы», во время которых можно купить ски-пасс на подъем по 200 рублей за час или 400 рублей за 2 часа.Как добраться: на автомобиле через деревню Голый мыс по «главной дороге», после речки Быковка, еще примерно 1 км до указателя «Горнолыжный комплекс «Жебреи», затем налево до въезда в Горнолыжный комплекс «Жебреи». На автобусе с автовокзала маршрут № 485 до деревни Жебреи, водителя попросить остановиться около Горнолыжного комплекса «Жебреи».Цены: разовый подъем – для взрослых – 110 рублей, для детей – 80 рублей, дневной абонемент – 1500 рублей. Прокат горнолыжного или сноубордического комплекта – для взрослых 400 рублей за час, для детей – 350 рублей за час.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Что нового предлагают горнолыжные курорты Прикамья в этом сезонеЛюбителей зимнего отдыха ждут в 21 туристическом центре (подробнее)