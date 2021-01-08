Жуткий случай произошел в Добрянке. Соседка одной из местных жительниц с тревогой позвонила в полицию. Она сообщила, что к соседям в дверь звонит какая-то нетрезвая молодая женщина, а рядом с ней сидят две полураздетые девочки-малышки.На место выехали сотрудники полиции. Как потом рассказали местному изданию «Зори Плюс» очевидцы, две полуторагодовалые девочки-близнеца были, действительно, одеты как попало. Нерадивая мать натянула на них комбинезончики - прямо на голое тело. У одной из девочек на ногах не было даже сапожек. И в таком виде полураздетых малышек она таскала по гостям.Выяснилось, что эта семья уже с февраля прошлого стоит на учете. Накануне новогодних праздников муж-дебошир избил свою суженую и угодил в СИЗО. А мать девочек решила отправиться как следует повеселиться. Она кое-как одела своих малышек, засунула их в такси и отправилась по подружкам.Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, совместно с органами опеки было принято решение забрать детей из семьи и передать в социальное учреждение. Сначала их поместили в детскую больницу в Добрянке, а затем перевезли в Пермь – в отделение для детей младшего возраста пермского «Центра помощи детям».- Сейчас проводится проверка по фактам ненадлежащего исполнения родительских обязанностей отцом и матерью в рамках административного производства, - сообщили в краевой полиции.Однако врачи, которые осматривали девочек, заметили на лице одной из них синяк. Если подтвердиться, что с малышками жестоко обращались, против родителей может быть возбуждено уголовное дело.Это уже не первый шокирующий случай жестокого обращения с малышами в регионе. «Комсомолка» уже писала, что жуткая история случилась после новогодних праздников в Чернушке. Здесь 2 января в мусорном контейнере обнаружили тело новорожденной девочки с признаками насильственной смерти.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Убивала младенца бабушка». В Пермском крае в мусорном контейнере обнаружили тело новорожденной девочкиВ отношении матери ребенка и бабушки возбуждены уголовные дела (подробнее…)