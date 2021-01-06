- Спасибо что поддерживаете, осталось собрать два миллиона 996 тысяч 890 рублей, - такими словами благодарят каждого, кто решил поддержать необычную благотворительную инициативу шестилетней девочки из Перми Даши Кучумовой (все чеки с переводами публикуются в соцсетях в открытом доступе, - Ред.).Даша - обычная девочка и ходит в детский сад. В ноябре ее до глубины души тронула грустная история девочки из Перми, у которой скончалась от коронавируса мама – врач «скорой помощи». Даша сказала родителям, что готова отдать этой девочке любую свою игрушку в качестве подарка на Новый год.Но, посоветовавшись, подарок все-таки решили делать своими руками. Даша полностью сшивала детали и набивала будущего мишку опилом. С помощью специалиста ей удалось сшить настоящего медведя Teddy.- А потом мы поняли, что тема детей, оставшихся без мам или пап-медиков, спасавших чужие жизни, просто огромна! – говорят родственники девочки. - И решили привлечь к этой теме внимание, чтобы сделать подарок не только одной девочке, но и другим детям, оставшимся без родителей-врачей, погибших от COVID-19. Для этого с помощью сделанного Дашиными руками медведя решили объявить сбор средств для таких детишек. Сумму маленький автор игрушки назвала сама: три миллиона рублей.Но либо новогодняя суета помешала, либо все были заняты подготовкой к празднику, собрать удалось лишь малую часть от предполагаемой суммы.- Пока собрано крайне мало - в районе пяти тысяч рублей, - говорят родные девочки. – И поэтому сбор средств мы продлили до Рождества. Тогда же мы вручим и подарок девочке, потерявшей маму.Все собранные средства после уплаты налогов и сборов, будут направлены в профсоюз врачей. А там уже средства распределят по семьям, где произошла страшная беда.Поддержать добрую новогоднюю инициативу шестилетней девочки из Перми можно, совершив перевод на бизнес-карту 5534 2000 2956 6890.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«На игрушки детям врачей, умерших от коронавируса». Шестилетняя девочка из Перми сшила медведя и продает его за три миллиона рублейС помощью неравнодушных людей она хочет поздравить с Новым годом тех ребят, чьи родители-медики умерли, спасая пациентов от COVID-19 (Подробнее...)