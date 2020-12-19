«На игрушки детям врачей, умерших от коронавируса». Шестилетняя девочка из Перми сшила медведя и продает его за три миллиона рублей

Даша в мастерской шьет подарок незнакомой девочке. Фото предоставил Василий Кучумов.

- В ноябре моя племянница Даша приезжала ко мне в гости, - рассказал «Комсомолке» Василий Кучумов, дядя шестилетней Даши Кучумовой из Перми. – Мы разговорились, речь зашла о девочке, у которой мама-врач «скорой помощи» перевозила заболевших людей, заразилась и умерла от коронавируса.

«А кто ей теперь подарок подарит?»

- А кто теперь этой девочке подарки на Новый год подарит? – вдруг спросила через некоторое время Даша.

- Никто, наверное.

Даша - обычная девочка, ходит в детский сад. Ее очень тронула эта грустная история и через какое-то время она сказала родителям, что готова отдать этой девочке любую свою игрушку.

- Так не делается, дочка, может, своими руками что-то смастеришь, чтобы подарить ей? – предложили мама с папой, и Даша загорелась этой идеей.

- У нас есть хороший друг, который профессионально шьет игрушки, мы обратились к нему за помощью, - говорит Вячеслав, папа Даши.

Подарок шила своими руками

И работа закипела.

- Даша приехала ко мне в мастерскую, и мы вместе решили, что этой игрушкой станет медведь, - говорит teddy-мастер из Перми Александр Дьяков. – Его и шить попроще, и персонаж это известный и узнаваемый. Здорово, что в свои шесть лет Даша уже умела неплохо вырезать, вставлять нитку в иголку и делать стежки. Мы вместе сделали выкройку, потом она полностью сама сшивала детали под моим руководством и набивала медведя опилом.

Мишка почти готов. Фото предоставил Василий Кучумов.

Вставлял шплинты, делал тонировку и глаза медведю Александр сам, Даша внимательно наблюдала и что могла - помогала. В итоге за три встречи у мастера и девочки получился забавный и немного грустный медведь.

А кто порадует других ребят?

- И мы уже начали искать ту девочку, чья мама-врач умерла от короновируса, - говорит дядя Василий. - Как вдруг поняли, что тема детей, оставшихся без мам или пап-медиков, спасавших чужие жизни, по всей стране просто огромна! И решили привлечь к этой теме внимание, чтобы сделать подарок не только одной девочке, но и другим детям, оставшимся без родителей-врачей, погибших от COVID-19.

Для этого с помощью сделанного Дашиными руками медведя решили объявить сбор средств для таких детишек. Сумму маленький автор игрушки назвала сама: три миллиона рублей. Сколько удастся собрать до Нового года, пока неизвестно. Нужно понимать, что продавать Мишку никто никому не будет. Люди, которые не остались равнодушными к бедам сыновей и дочерей медработников, просто смогут поделиться посильной суммой с этими ребятами.

Такой новогодний подарок получит от Даши девочка из Перми, которая из-за коронавируса потеряла маму. Фото предоставил Василий Кучумов.

- Сбор будет вестись на бизнес-карту, счет которой мы разместим в интернете 20 декабря, перевести средства на нее сможет каждый желающий, - объясняют взрослые. – Это может быть хоть один рубль, хоть сто тысяч, хоть сразу три миллиона рублей. Этими благотворительными переводами люди будут помогать тем детям, которым мамы и папы-медики уже не смогут сделать ни один подарок ни на Новый год. Мы обговорили этот вопрос с пермским краевым минздравом и пришли к тому, что все собранные средства после уплаты налогов и сборов, направим в профсоюз врачей. А там уже средства распределят по семьям, где произошла эта страшная беда.

- Я много думала про эту девочку, мне было ее очень жалко, так не должно быть, чтобы ребята на Новый год без подарка оставались, я подарю ей медведя, которого сделала сама, и пусть ей будет не так грустно, - говорит сама шестилетняя Даша. – Коронавирус – плохая болезнь, люди болеют, а потом умирают.

- Мы сами порой удивляемся добрым делам и идеям нашей дочери, - говорит папа Даши. – Она растет очень доброй. Не так давно подобрала кошку бездомную, которая сейчас живет у нас, потом собаку. Она хорошо знает, что такое коронавирус, у нас в семье тоже болели родственники, поэтому мы с удовольствием поддержали ее идею с медведем и подарками детям, а сейчас стараемся довести это до логического финала. И здорово будет, если Дашин медведь станет самой дорогой игрушкой в России! Не столько в материальном, сколько в моральном смысле!