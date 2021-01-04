В воскресенье, 3 января, в Перми произошла авария, после которой один из ее участников покончил с собой.В пресс-службе главного управления МВД по Пермскому краю сообщили, что ДТП произошло в 15.15 в Кировском районе.- По предварительной информации, 69-летний водитель «Тойота Ленд Крузер 200» ехал по второстепенной дороге, на неравнозначном перекрестке рядом с домом по улице Панфилова, 20 он врезался в «Форд Фокус». В результате аварии пассажир легковушки получила травмы, ей назначили амбулаторное лечение. После произошедшего водитель внедорожника покончил с собой. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.В причинах, по которым мужчина решил свести счеты с жизнью, сейчас предстоит разобраться следователям.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Ждал, что она к нему вернется». В Прикамье молодой мужчина покончил с собой после суицида женыВ день трагедии 33-летний Николай надел свои лучшие вещи (подробнее...)