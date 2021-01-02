- Как же много у нас добрых, неравнодушных людей, - говорит Александра Рощенко. - Мы с мужем, правда, не ожидали, что нам помогут. Мы всем очень благодарны, спасибо!Напомним, семья Дмитрия и Александры Рощенко, у которых четверо детей: две девочки - 6 лет и 4 года, мальчики - 3 года и 2 месяца осталась без крыши над головой. 29 декабря пожар уничтожил их дом в Краснокамском районе.Возгорание началось из-за электропроводки на первом этаже, там летняя веранда. Александра с Дмитрием успели вывести детей, вернулись один раз в дом, вынесли телевизор, больше огонь зайти в дом им не дал.- Самое главное, что остались живы, но там сгорело все что у нас было, вся наша жизнь, - говорит Александра. – Дочки сейчас у моей мамы в деревне, а мы с мужем и двумя младшими сыновьями пока остановились в квартире родителей мужа. Не хочется их стеснять, их самих четверо, но и нам деваться некуда.«Комсомольская правда» написала статью, в которой мы рассказали о беде, случившейся с семьей Рощенко в канун нового года. Они готовы были принять любую помощь - одежду, обувь, постельное белье, посуду.- После вашей публикации на многие звонили, спрашивали, как помочь, что нужно, как передать вещи, - говорит Александра Рощенко. - Незнакомые люди привозили одежду, сочувствовали и переводили деньги. Кто 100 рублей, а кто-то 5000 перевел. Всего нам пожертвовал около 100 тысяч. Еще раз всем огромное спасибо! Этих денег хватит нам на первое время.ЧИТАТЬ ТАКЖЕ«За 30 минут сгорела вся наша жизнь». В Прикамье многодетная семья осталась на улице после пожараБез крыши над головой теперь двое взрослых и четверо маленьких детей (подробнее...)