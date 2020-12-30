В Краснокамском районе вчера, 29 декабря, случился страшный пожар в СНТ «Восход». Сгорел жилой дом многодетной семьи Рощенко. Без крыши над головой остались двое взрослых и четверо маленьких детей: две девочки - 6 лет и 4 года, мальчики - 3 года и 2 месяца.- Все как в тумане, остались без крыши над головой под Новый год, - говорит Александра Рощенко. – Пожар начался около 19 часов. В Доме были мы с мужем, двое детей и моя младшая сестра. Две девочки гостят у бабушки в деревне. Пожар начался на первом этаже, там летняя веранда из-за проводки.Александра с мужем быстро вывели детей из дома, схватили документы, огонь мгновенно охватил два этажа.- Мы с мужем смогли лишь один раз зайти в дом, спасли телевизор, а второй раз заходить уже побоялись, - вспоминает Александра. - Стояли и смотрели, как сгорает вся наша жизнь.Семью на время приютили родители мужа.- Все разом навалилось, мужа два месяца назад уволили с работы, я в декретном отпуске, не знаю, как будем выкручиваться, ведь это было наше единственное жилье, - говорит хозяйка сгоревшего дома.Семья не откажется от любой помощи. Дети и взрослые остались без одежды. Александре нужна одежда, размер 46 - 48, обувь 36-37, вещи для девочек на рост 130 и 100 см, мальчикам на рост - 100 см, обувь 27 размер, Дмитрию обувь 41-42 100. Вещи можно оставить на КПП при въезде в кооператив \\"Алешиха\\". Девочки - рост 130 см, обувь 30 размера, рост - 100 см, обувь – 27 размер, одежда для малыша - 2 месяца.- Площадь пожара составила 72 квадратных метра, - рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю. - На месте пожара работали 4 единицы техники и 18 человек личного состава. Проводится проверка, причины пожара устанавливаются.Если вы хотите помочь пострадавшей семье, можно позвонить по номерам: +79922325734 - Дмитрий и Александра +79223159410.