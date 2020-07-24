«Обливал горячим чаем и заставлял 100 раз отжаться». Осудили 45-летнего пермяка, который год издевался над пасынком-первоклашкой

«КП» продолжает публикацию статей о пермских следователях, которые 25 июля отмечают День сотрудника органов следствия Российской Федерации. Ранее мы писали о том, какие преступления совершаются и раскрываются в центральном, Ленинском районе Перми, сегодня речь пойдет о Свердловском районе.

- Свердловский район – самый большой в городе, в нем проживают 219 тысяч пермяков, а в выходные сюда приезжает еще около 30 тысяч человек, - поясняет руководитель СО по Свердловскому району Перми СУ СКР по Пермскому краю майор юстиции Денис Лукин. – Преступления совершаются самые разнохарактерные: экономические, уголовные, коррупционные… В районе много промышленных предприятий, развлекательных заведений, скверов, парков и большая жилая зона. В этом году мы уже приняли к производству 103 уголовных дела, это на 31 больше, чем в прошлом году.

В следственном отделе работают пять следователей, у каждого в производстве находится по восемь-десять уголовных дел.

- Коллектив у нас молодой, увеличивается процент женщин в следствии, так как они порой более стрессоустойчивы, чем мужчины, - говорит заместитель руководителя СО по Свердловскому району Перми СУ СКР по Пермскому краю Виктория Аникина. - Несмотря на возрастающие требования, все уголовные дела расследуются у нас очень качественно.

Убийство на остановке

После убийства подозреваемый ходил возле тела и пытался оказывать ему помощь. Фото: скрин с видео предоставлен СО по Свердловскому району Перми СУ СКР по Пермскому краю

На днях в микрорайоне Краснова на автобусной остановке прямо на глазах у прохожих произошло убийство. Двое знакомых распивали спиртное. Один сказал, что больше наливать другу не будет. Тот обиделся, сходил домой за кухонным ножом, подошел сзади и перерезал другу горло. Потом выбросил нож в кусты и ходил рядом с телом, якобы оказывая первую помощь. Все происходящее попало на запись камеры сотового телефона одного из очевидцев.

- 43-летний подозреваемый задержан, вину он признал полностью, рассказал, как все произошло, - говорит следователь СО по Свердловскому району Перми СУ СКР по Пермскому краю Алина Уссова. – Ранее пермяк не был судим, он жил с сестрой, нареканий на него не было. В августе это уголовное дело будет направлено в суд.

Следователь СО по Свердловскому району Перми СУ СКР по Пермскому краю Алина Уссова.Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Пытался замаскировать поджог женщины под несчастный случай

В квартире на улице Краснополянской жили мужчина и женщина. Во время бытовой ссоры пермячка назвала сожителя обидным словом, тот толкнул ее на диван, прикурил сигарету бензиновой зажигалкой и, не закрывая крышки, бросил ее женщине на грудь. Мгновенно вспыхнули волосы, шелковая ночная рубашка, шторы, диван…

Поджигатель побежал в ванную комнату и начал набирать воду в таз, чтобы потушить свою сожительницу. Соседи в это время увидели дым, почувствовали запах гари и вызвали пожарных. Потерпевшую госпитализировали в ожоговое отделение больницы, где женщина скончалась, не приходя в сознание.

- Она неосторожно прикуривала сигарету, и одежда загорелась, - клялся задержанный пермяк.

Пермяк, бросивший в сожительницу зажигалку, убеждал следователей, что произошел несчастный случай. Фото: предоставлено СО по Свердловскому району Перми СУ СКР по Пермскому краю.

- В ходе кропотливой работы удалось установить, что дело происходило совсем не так, как пытался нам преподнести мужчина, - говорит Алина Уссова. – Мы отработали все направления, о которых нам сообщал подозреваемый, ничего не подтвердилось. Опросили пожарных о том, где находился очаг возгорания, и выяснили, как на самом деле разворачивались события. Не так давно этого мужчину суд признал виновным и осудил на 10 лет лишения свободы.

Измывался над пасынком и супругой

В этих стенах для 33-летней нянечки из детского сада и ее сына начался настоящий ад. Фото: предоставлено СО по Свердловскому району Перми СУ СКР по Пермскому краю.

33-летняя нянечка из детского сада через общих знакомых познакомилась с 45-летним пермяком, завязались отношения. Женщина воспитывала сына-первоклассника, своего жилья у них не было.

Новый знакомый официально нигде не работал, но зарабатывал, занимаясь шабашками в своем гараже на Загарье. На втором этаже гаража у мужчины была обустроена квартира с комнатами, кухней и водопроводом. Он позвал переехать женщину к себе. А спустя некоторое время в этих стенах начался настоящий ад. И для женщины и для ее сына.

- С августа 2018 года по июнь 2019-го мужчина истязал малолетнего сына своей сожительницы, - рассказывает следователь СО по Свердловскому району Перми СУ СКР по Пермскому краю Екатерина Крупенина. – Дергал пасынка за волосы, мог ночью разбудить его и заставить отжиматься по 50-100 раз или заставить его мыть пол. Однажды утром, когда первоклассник собирался в школу и пил чай, отчим начал заставлять его отжиматься. Когда ребенок объяснил, что выполняя это, он опоздает в школу, отчим вылил ему на голову остатки горячего чая.

Следователь СО по Свердловскому району Перми СУ СКР по Пермскому краю Екатерина Крупенина.Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Мучитель заставлял ребенка делать по хозяйству тяжелую работу: возить дрова, убирать снег… Доставалось и маме мальчика. Она терпела издевательства, так как уже была беременна вторым ребенком и полностью материально зависела от сожителя. Но когда стало совсем невмоготу, женщина решила обратиться за помощью в правоохранительные органы.

Домашнего тирана осудили на четыре года колонии общего режима. Он должен выплатить полмиллиона морального ущерба в пользу ребенка, над которым измывался около года. Пока шло следствие, женщина скрывалась с детьми в реабилитационных центрах. Сейчас она получила маткапитал, купила комнату и переехала туда с детьми. Жизнь начала налаживаться.

Была убита после отказа выйти замуж

64-летний мужчина и 75-летняя женщина много лет проработали вместе на одном заводе. К тому же они были соседями по дачным участкам, а несколько лет назад сошлись и начали жить вместе. Женщина была очень активной, пела и танцевала в ансамбле, ходила на репетиции. А ухажер постоянно ревновал.

Предсмертную записку 64-летний влюбленный оставил на столе Фото: предоставлено СО по Свердловскому району Перми СУ СКР по Пермскому краю

8 марта 2020 года мужчина купил золотое кольцо и начал делать любимой предложение руки и сердца. Но женщина, смеясь, отказала ему, объяснив, что тот частенько выпивает.

- Ночью, когда сожительница уснула, подозреваемый взял нож и нанес потерпевшей удар прямо в сердце, - рассказывает следователь СО по Свердловскому району Перми СУ СКР по Пермскому краю Никита Чащин. – После совершенного убийства мужчина написал предсмертную записку, где объяснил, что не хотел, чтобы так произошло, что жить без нее не может. А потом закрыл комнату и поехал на дачу, где у него хранилось ружье. Но благодаря грамотно сработанным действиям сотрудников полиции подозреваемый был задержан возле дачи и арестован.

Следователь СО по Свердловскому району Перми СУ СКР по Пермскому краю Никита Чащин.Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Экспертиза признала его полностью вменяемым, ему было предъявлено обвинение. 22 июля суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. К тому же он должен выплатить материальный вред родственникам убитой женщины.

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