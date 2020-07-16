В Перми жильцы весь день ходили мимо окровавленного мужчины, лежащего в подъезде, но никто не вызвал ему «скорую»

25 июля в нашей отмечается День сотрудника органов следствия Российской Федерации. Накануне профессионального праздника мы решили узнать, какие уголовные дела, совершенные в Перми, расследуют сейчас сотрудники Следственного комитета. О своей работе журналистам «КП»-Пермь» рассказали в следственном отделе по Ленинскому району Перми.

Возмущались, но фотографировали и публиковали в чатах

Шокирующая история произошла в апреле, когда в городе действовал режим самоизоляции. Компания молодых людей на двое суток сняла квартиру в центре Перми, чтобы встретиться, посидеть-выпить.

Старший следователь по особо важным делам СО по Ленинскому району Перми СУ СКР по Пермскому краю Алексей Третьяков.

- В компании было пять человек, - рассказал «КП»- Пермь» старший следователь по особо важным делам СО по Ленинскому району Перми СУ СКР по Пермскому краю Алексей Третьяков. – 20-летний молодой человек и 37-летний мужчина увидели друг друга на этой вечеринке впервые. Спустя какое-то время между мужчинами вспыхнул конфликт. Как сейчас объясняет обвиняемый, все произошло из-за того, что потерпевший оскорбил его маму.

Молодой человек вскочил из-за стола и начал жестоко избивать обидчика. Те, кто был в это время в квартире, вмешиваться в конфликт не стали, говорят, что побоялись встать на пути у разъяренного друга. Зато начали снимать происходящее на сотовый телефон. Эти кадры потом станут доказательством в причинении «Умышленного тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть».

Когда избитый уже не мог сопротивляться и упал на пол, участники застолья собрались и сбежали из квартиры. Всю ночь пострадавший пролежал в съемном жилье, а на утро каким-то чудом сумел выползти в подъезд, к людям, за помощью... Но так и не получил ее.

- Он пролежал там до вечера, и за это время ни один жилец дома не позвонил и не вызвал окровавленному человеку «скорую», - говорит Алексей Третьяков. – Причем, люди ходили мимо, возмущались увиденным, снимали лежащего в подъезде человека на сотовый телефон, отправляли фото в чаты, но ни один из них не позвонил врачам и не сказал, что человеку требуется помощь. Это уже вечером сделал один мужчина, живший в этом подъезде. Увы, было слишком поздно. Несмотря на оказанную помощь, потерпевший скончался. А ведь если бы не равнодушие людей, он мог бы жить…

Виновника жестокого избиения задержали быстро. Сейчас ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Хотел помочь маме деньгами, а теперь увидит ее не скоро

Следователь по особо важным делам СО по Ленинскому району Перми СУ СКР по Пермскому краю Гульнара Абибулаева.

- В производстве находится дело в отношении 16-летнего студента колледжа, который хотел помочь маме-учительнице деньгами, а сейчас за это ему грозит до 10 лет лишения свободы, - объясняет следователь по особо важным делам СО по Ленинскому району Перми СУ СКР по Пермскому краю Гульнара Абибулаева. – Обвиняемый нашел в интернете объявление о незаконной подработке, но согласился на это и начал ходить по всему городу и поднимать оптовые закладки с наркотиками, а потом фасовал их на более мелкие партии. Не прошло и месяца, как подростка задержали с 30 пакетиками, которые он планировал разложить. Сейчас несовершеннолетнему грозит длительный тюремный срок, так как это преступление считается тяжким.

Инструкцию, как фасовать наркотики, студент получал по интернету. Фото: предоставлено СО по Ленинскому району Перми СУ СКР по Пермскому краю.

Еще одно дело, которое расследуется сейчас в Ленинском следственном отделе – дело о суициде, который совершила студентка. 20 января 2020 года она упала с балкона общежития одного из пермских вузов на улице Попова.

- Никаких предпосылок к этому не было, накануне она ходила на день рождения к подруге, все было хорошо, а на следующее утро и случилась трагедия, - говорит Гульнара Абибулаева. - В ходе следствия мы пытаемся выяснить, что же в тот день произошло.

Преступник был в шоке, когда его нашли спустя 18 лет

Кстати, раскрывают следователи и дела, совершенные много лет назад. В 2002 году возле Центрального рынка неизвестный изнасиловал молодую девушку и забрал у нее деньги и золотые украшения. Возле места преступления оперативники нашли кошелек, на котором остался отпечаток пальца предполагаемого насильника и грабителя.

18 лет это преступление оставалось нераскрытым. Не так давно в Перми за совершение административного нарушения был задержан мужчина. Его отпечатки пальцев совпали с тем, которые были обнаружены на кошельке.

- Когда мы установили его личность и пригласили на допрос, мужчина испытал настоящий шок, - говорит Гульнара Абибулаева. – Он в присутствии адвоката сознался, что изнасилование и грабеж совершил действительно он. В то время он был еще несовершеннолетний и на преступление его подговорил друг.

Правда, дело это пришлось закрыть, так как прошел срок давности привлечения к уголовной ответственности. Потерпевшая с этим согласилась, так как тоже не захотела огласки. Она вышла замуж, родила детей и ворошить прошлое уже не хочет.