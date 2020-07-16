2020-07-16T13:00:38+03:00
Происшествия

В Перми жильцы весь день ходили мимо окровавленного мужчины, лежащего в подъезде, но никто не вызвал ему «скорую»

А вечером он умер
Алена ОВЧИННИКОВА
Поделиться:
События на съемной квартире разворачивались в одном из подъездов этого дома.События на съемной квартире разворачивались в одном из подъездов этого дома.Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

25 июля в нашей отмечается День сотрудника органов следствия Российской Федерации. Накануне профессионального праздника мы решили узнать, какие уголовные дела, совершенные в Перми, расследуют сейчас сотрудники Следственного комитета. О своей работе журналистам «КП»-Пермь» рассказали в следственном отделе по Ленинскому району Перми.

Возмущались, но фотографировали и публиковали в чатах

Шокирующая история произошла в апреле, когда в городе действовал режим самоизоляции. Компания молодых людей на двое суток сняла квартиру в центре Перми, чтобы встретиться, посидеть-выпить.

Старший следователь по особо важным делам СО по Ленинскому району Перми СУ СКР по Пермскому краю Алексей Третьяков.

Старший следователь по особо важным делам СО по Ленинскому району Перми СУ СКР по Пермскому краю Алексей Третьяков.

- В компании было пять человек, - рассказал «КП»- Пермь» старший следователь по особо важным делам СО по Ленинскому району Перми СУ СКР по Пермскому краю Алексей Третьяков. – 20-летний молодой человек и 37-летний мужчина увидели друг друга на этой вечеринке впервые. Спустя какое-то время между мужчинами вспыхнул конфликт. Как сейчас объясняет обвиняемый, все произошло из-за того, что потерпевший оскорбил его маму.

Молодой человек вскочил из-за стола и начал жестоко избивать обидчика. Те, кто был в это время в квартире, вмешиваться в конфликт не стали, говорят, что побоялись встать на пути у разъяренного друга. Зато начали снимать происходящее на сотовый телефон. Эти кадры потом станут доказательством в причинении «Умышленного тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть».

Когда избитый уже не мог сопротивляться и упал на пол, участники застолья собрались и сбежали из квартиры. Всю ночь пострадавший пролежал в съемном жилье, а на утро каким-то чудом сумел выползти в подъезд, к людям, за помощью... Но так и не получил ее.

- Он пролежал там до вечера, и за это время ни один жилец дома не позвонил и не вызвал окровавленному человеку «скорую», - говорит Алексей Третьяков. – Причем, люди ходили мимо, возмущались увиденным, снимали лежащего в подъезде человека на сотовый телефон, отправляли фото в чаты, но ни один из них не позвонил врачам и не сказал, что человеку требуется помощь. Это уже вечером сделал один мужчина, живший в этом подъезде. Увы, было слишком поздно. Несмотря на оказанную помощь, потерпевший скончался. А ведь если бы не равнодушие людей, он мог бы жить…

Виновника жестокого избиения задержали быстро. Сейчас ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Хотел помочь маме деньгами, а теперь увидит ее не скоро

Следователь по особо важным делам СО по Ленинскому району Перми СУ СКР по Пермскому краю Гульнара Абибулаева.

Следователь по особо важным делам СО по Ленинскому району Перми СУ СКР по Пермскому краю Гульнара Абибулаева.

- В производстве находится дело в отношении 16-летнего студента колледжа, который хотел помочь маме-учительнице деньгами, а сейчас за это ему грозит до 10 лет лишения свободы, - объясняет следователь по особо важным делам СО по Ленинскому району Перми СУ СКР по Пермскому краю Гульнара Абибулаева. – Обвиняемый нашел в интернете объявление о незаконной подработке, но согласился на это и начал ходить по всему городу и поднимать оптовые закладки с наркотиками, а потом фасовал их на более мелкие партии. Не прошло и месяца, как подростка задержали с 30 пакетиками, которые он планировал разложить. Сейчас несовершеннолетнему грозит длительный тюремный срок, так как это преступление считается тяжким.

Инструкцию, как фасовать наркотики, студент получал по интернету. Фото: предоставлено СО по Ленинскому району Перми СУ СКР по Пермскому краю.

Инструкцию, как фасовать наркотики, студент получал по интернету. Фото: предоставлено СО по Ленинскому району Перми СУ СКР по Пермскому краю.

Еще одно дело, которое расследуется сейчас в Ленинском следственном отделе – дело о суициде, который совершила студентка. 20 января 2020 года она упала с балкона общежития одного из пермских вузов на улице Попова.

- Никаких предпосылок к этому не было, накануне она ходила на день рождения к подруге, все было хорошо, а на следующее утро и случилась трагедия, - говорит Гульнара Абибулаева. - В ходе следствия мы пытаемся выяснить, что же в тот день произошло.

Преступник был в шоке, когда его нашли спустя 18 лет

Кстати, раскрывают следователи и дела, совершенные много лет назад. В 2002 году возле Центрального рынка неизвестный изнасиловал молодую девушку и забрал у нее деньги и золотые украшения. Возле места преступления оперативники нашли кошелек, на котором остался отпечаток пальца предполагаемого насильника и грабителя.

18 лет это преступление оставалось нераскрытым. Не так давно в Перми за совершение административного нарушения был задержан мужчина. Его отпечатки пальцев совпали с тем, которые были обнаружены на кошельке.

- Когда мы установили его личность и пригласили на допрос, мужчина испытал настоящий шок, - говорит Гульнара Абибулаева. – Он в присутствии адвоката сознался, что изнасилование и грабеж совершил действительно он. В то время он был еще несовершеннолетний и на преступление его подговорил друг.

Правда, дело это пришлось закрыть, так как прошел срок давности привлечения к уголовной ответственности. Потерпевшая с этим согласилась, так как тоже не захотела огласки. Она вышла замуж, родила детей и ворошить прошлое уже не хочет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Росприроднадзор выяснил источник загрязнения Камы в Березниках
Следственный комитет возбудил уголовное дело после сброса химических веществ в Каму
«Ростелеком» расширил и модернизировал систему фото и видеофиксации в столице Прикамья
Минздрав Пермского края: При жаркой солнечной погоде COVID-19 активен
В Пермском крае очередной всплеск заболеваемости коронавирусом, заболевших 87 за сутки
Юные хоккеисты готовятся к суперфиналу «Золотой шайбы», который пройдет в Перми
«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает неплательщикам о долгах и необходимости их погашения
В Перми женщина попала под колеса собственного «Porsche»
В Прикамье еще 116 пациентов вылечили от коронавируса
Пермь посетит заместитель министра культуры РФ Максим Ксензов
У баскетболиста, который был на соревнованиях в Перми в поезде украли телефон
В Пермском крае стали известны первые результаты ЕГЭ
Игорь Макарихин остается в ПГНИУ в новом качестве
16 июля обещает стать самым жарким в Прикамье за последние 10 лет
Летним террасам с панорамными окнами разрешено работать в Прикамье
В Перми откроют стадионы для индивидуальных занятий спортом
В Пермском крае у ребенка порвалась простыня, когда он спускался по ней с пятого этажа
В Перми мать пятерых детей уволилась из ковид-отделения, чтобы помогать другим семьям
В Пермском крае уголовник схватил 9-летнюю девочку и утащил в кусты
В трех районах Перми планируется отключение холодной воды
В Прикамье завершается строительство обхода Чусового и реконструкция Шоссе Космонавтов
В Перми стали доступна оплата банковской картой и бесплатные пересадки во всем транспорте