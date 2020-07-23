Коронавирус в Прикамье в цифрах: в минздраве рассказали, сколько заболевших в каждом районе края

В пермском краевом минзраве сообщили статистику по заболевшим коронавирусом в каждом районе края.

На 23 июля, напомним, в Прикамье было выявлено 72 новых случая заражения коронавирусом: 41 человек проходит лечение в больницах, 31 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 5293.

Новые заболевшие проживают в 15 территориях. Наибольшее число новых инфицированных выявлено в краевои столице (36), пять - в Соликамске, четыре - в Лысьве, еще по три заболевших в Бардымском округе, Березниках, Октябрьском и Уинском городских округах. По два инфицированных выявлено Ильинском, Горнозаводске, Куединском городском округе и Кудымкарском округе, по одному - в Кудымкаре, Краснокамске, Добрянке и Юсьвинском муниципальном округе.

«Свободной» от коронавируса остается одна территория региона - Косинский округ.

Данные по районам Пермского края 23 июля 2020 года:

Александровский район 4; Бардымский МО 47 (+3); Березники 286 (+3); Березовский МО 8; Большесосновский район 12; Верещагино 29; Гайнский округ 10; Горнозаводск 14; Гремячинск 22; Губаха 70; Добрянка 98 (+1); Еловский округ 3; ЗАТО Звездный 3; Ильинский ГО 10 (+2); Карагай 19; Кизел 9; Кишертский округ 10; Кочевский округ 3; Красновишерск 3; Краснокамск 101 (+1); Кудымкар 27 (+1); Кудымкарский МО 17 (+2); Куединский район 32 (+2); Кунгур 36; Кунгурский МР 37; Лысьва 40 (+4); Нытва 17; Ординский МО 21; Октябрьский ГО 282 (+3); Осинский округ 17: Оханский округ 3; Очер 12; Пермский район 269; Пермь 3300 (+36); Сивинский округ 7; Соликамск 79 (+5); Суксун 26; Уинский 18 (+3); Чайковский 62; Частинский МО 6; Чердынь 15; Чернушка 46; Чусовой 127; Юрлинский МО 3; Юсьвинский МО 8 (+1).

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