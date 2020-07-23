2020-07-23T08:36:27+03:00
Общество

Кто съел ягоды на даче? Ответ нашелся с помощью камер видеонаблюдения от компании «Ростелеком»

Оборудование имеет угол обзора в 110 градусов. Может вести ночную съемку в пределах 15 метров, следить, как поспевает урожай
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Установить камеры от «Ростелекома» очень просто. Подключить их сможет даже ребенок. Фото: РостелекомУстановить камеры от «Ростелекома» очень просто. Подключить их сможет даже ребенок. Фото: Ростелеком
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На небольшом, но очень плодородном приусадебном участке в деревне Усть-Тары с конца июня начал созревать урожай. Но постепенно хозяева стали замечать, что свежий урожай ягод и тепличных огурцов стал пропадать прямо с грядки. Заподозрить было некого забор высокий, лес далеко. Все прояснилось, когда хозяин дачи установил на своём участке видеонаблюдение от «Ростелекома»

Евгений, хозяин дачи: «Я специально установил камеру таким образом, чтобы в поле ее видимости попадали грядки с ягодами и теплица с огурцами. Буквально в первый день мы с женой с утра уехали на работу и мне на телефон в приложении «Умный дом» пришло уведомление о движении на поляне. Я открываю и вижу, что это мой любимый пес Георгий Иванович с удовольствием и без всякого угрызения совести лакомится свежим урожаем».

Оборудование имеет угол обзора в 110 градусов. Фото: Ростелеком

Оборудование имеет угол обзора в 110 градусов. Фото: Ростелеком

Установить камеры от «Ростелекома» очень просто. Подключить их сможет даже ребенок. Помимо внешних можно приобрести также внутренние камеры, а переключаться между ними прямо в приложении «Умный дом».

Оборудование имеет угол обзора в 110 градусов. Может вести ночную съемку в пределах 15 метров, следить, как поспевает урожай, а если направить камеру на дорогу, наблюдать за тем, кто приходил к вам, пока вас не было дома.

Видеозаписи с камер хранятся в «облаке» от 7 до 30 дней. Фото: Ростелеком

Видеозаписи с камер хранятся в «облаке» от 7 до 30 дней. Фото: Ростелеком

Сервис позволяет добавить в личный кабинет сразу несколько камер, которые могут быть установлены как в разных помещениях, так и в нескольких городах. Видеозаписи с камер хранятся в «облаке» от 7 до 30 дней в зависимости от тарифа, а ролики можно скачать на мобильный телефон и использовать при возникновении спорных ситуаций. Доступ к «облаку» есть только у хозяина камер. С начала года спрос на услугу видеонаблюдения от компании «Ростелеком» вырос среди абонентов на 40%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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